Adiós a Joan Laporta para negociar con el peor rival del Barça

El FC Barcelona está trabajando para poder reforzar el equipo de cara a la próxima temporada. Los dirigentes azulgranas ya han trazado un plan con los objetivos prioritarios en el mercado de fichajes y las posiciones que se tendrán que mejorar. Aun así, una de las demarcaciones que el Barça ha querido reforzar a lo largo de los años y no lo ha conseguido, la del pivote defensivo, ya no está en la hoja de ruta del club.

El motivo es simple: después de encontrar a jugadores como Marc Bernal y Marc Casadó, Joan Laporta cree que ya no es necesario fichar a alguien de fuera para esa posición, por lo que está bien cubierta y el gasto irá a otras zonas. En ese sentido, una de las incorporaciones que podría haber hecho el conjunto catalán y que no hará es la de Joshua Kimmich, un futbolista que siempre ha interesado y que finalmente no acabará llegando.

Kimmich, harto de esperar una oferta del Barça

Precisamente, el centrocampista del Bayern de Múnich acaba contrato a final de temporada y a pesar de que sigue negociando con el club germano su renovación, también es posible que acabe saliendo a coste cero. Por eso, los azulgranas eran uno de los candidatos a hacerse con él, teniendo en cuenta que llevan muchos años preguntando por sus servicios, pero no parece que acabe de esta forma.

El jugador se habría cansado de esperar al Barça, ya que lo tenía como primera opción, esperando una oferta de la entidad culé para aterrizar gratis en el Camp Nou el próximo verano. Pero como no ha llegado, Kimmich ha dicho definitivamente adiós y se ha puesto a negociar con el eterno rival: el Real Madrid. Los blancos y el entorno del futbolista ya estarían hablando sobre su posible incorporación.

Los otros objetivos azulgranas

Los dirigentes azulgranas tendrían otras prioridades para el mercado de fichajes, como la de un extremo izquierdo puro, que pueda tener desborde y uno contra uno, mientras que la llegada de un central, con Jonathan Tah en la pole position, parece clara. No se prevén incorporaciones en el centro del campo, por lo que Kimmich quedaría definitivamente descartado.