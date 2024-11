Adiós doloroso para Pedri y Gavi que el Barça precipita después de 2 reuniones en la útlima semana

El FC Barcelona está trabajando en dar salida a los jugadores que no cuentan para Hansi Flick y el mercado de invierno será un buen momento para venderlos. Es el caso de Eric Garcia, que no tiene sitio en los esquemas del técnico alemán y tendrá que buscarse destino dentro de unos meses. No tendría que ser difícil, ya que el defensa tiene algunos pretendientes y uno de ellos sería el favorito para llevárselo.

El Girona está muy interesado en que Eric Garcia vuelva a Montilivi después de su cesión el año pasado. El central de Martorell tuvo muy buenos minutos en tierras gerundenses y le gustaría volver a contar con el defensa, pero esta vez a partir de un traspaso definitivo entre clubes. El valor de mercado de Eric Garcia es de unos 15 millones de euros y el Girona estaría dispuesto a pagarlos. El Barça, encantado de recibirlos.

Eric Garcia apunta al Girona

Hansi Flick solo ha contado con Eric Garcia para jugar de pivote defensivo, ya que aunque su posición natural es la de central, el jugador no tiene sitio ni minutos para jugar en zonas defensivas. El gran papel de Pau Cubarsí e Iñigo Martínez y el retorno de Ronald Araujo y Andreas Christensen en pocas semanas le quitará aún más el espacio a un Eric Garcia que ha quedado relegado a un segundo plano.

Además, el Barça ya ha recuperado a muchos jugadores lesionados en el centro del campo y, por lo tanto, Flick no necesitaría poner a Eric en una posición que no es la suya. En este sentido, Joan Laporta sabe que hay que vender al jugador y no pararán su salida, aunque esto afecte a alguno de sus compañeros, como Pedri y Gavi, amigos íntimos del defensa de Martorell.

Problemas con las lesiones

Por otra parte, Eric Garcia está teniendo muchos problemas con las lesiones y sería otro motivo por el cual el Barça quiere venderlo. Actualmente se encuentra lesionado por unas molestias en el aductor derecho y no volverá hasta después del parón de noviembre. Va a estar más de un mes de baja y desde el club están hartos de sus problemas físicos.