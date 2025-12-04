Al-Khelaïfi, 40+10 millones, pero el Barça lo rechaza, también el jugador, quiere seguir

Nasser Al-Khelaïfi había puesto su interés en traer a un jugador del FC Barcelona al PSG, pero después de los primeros contactos para hacerse con sus servicios, habría recibido una negativa total, tanto por parte del club como por parte del futbolista. Así, y aunque el presidente del conjunto francés ofreció un montante de 40 millones de euros fijos más 10 en variables, fue rechazado.

Se trata de Eric Garcia, uno de los jugadores que más se ha consagrado esta temporada bajo las órdenes de Hansi Flick. El defensa ha sido una pieza fundamental para el alemán en estos primeros meses del curso y, después del intento del PSG, ha dejado claro que solo quiere continuar en el Barça y firmará su renovación con la entidad azulgrana en los próximos días.

Eric Garcia renovará con el Barça después de haber rechazado al PSG

Así lo comunicó Deco, el director deportivo, afirmando que su renovación estaba hecha y que se firmaría dentro de poco. La continuidad del de Martorell ha sido una petición expresa de Flick, teniendo en cuenta que lo ha jugado prácticamente todo desde el inicio en esta campaña. De hecho, Eric Garcia no ha sido titular en tan solo tres partidos, jugando de inicio todos los demás.

Luis Enrique buscaba reforzar la defensa e incluso el centro del campo, teniendo en cuenta la polivalencia que ha demostrado Eric, pero tanto el jugador como el Barça ya avisaron de que no tenía en mente salir y que continuaría en el conjunto azulgrana las próximas semanas. En unos días se hará oficial y, así, todos los rumores sobre su continuidad se desvanecerán inmediatamente.

Tanto el club como el jugador no pensaron en ningún momento la oferta de Al-Khelaïfi

El Barça sigue trabajando para acabar de sellar la continuidad de su columna vertebral con varias renovaciones y, a día de hoy, ya habría cumplido su objetivo de asegurar el futuro de los jugadores más importantes después de las firmas que ha ido realizando en los últimos meses. La de Eric Garcia era la más importante que quedaba, ya que el defensa acababa contrato a final de esta temporada.