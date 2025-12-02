Pep Guardiola rechaza ser el sustituto de Flick si Joan Laporta gana las elecciones en el Barça

Hansi Flick no está viviendo una situación nada fácil en su segunda temporada en el banquillo del FC Barcelona. Por eso, algunos rumores apuntan a que el alemán podría estar viviendo su último curso dirigiendo al equipo y, por eso, Joan Laporta ya estaría buscando posibles alternativas para el banquillo del Spotify Camp Nou. Y ahí, podría entrar una leyenda del Barça: Pep Guardiola.

El presidente habría sondeado la posibilidad de un retorno del capitán una vez gane las elecciones que se celebrarán el año que viene para elegir a un nuevo mandatario en el club. Sin embargo, Guardiola habría rechazado ser el sustituto de Flick porque ya ha dicho por activa y por pasiva que no va a volver jamás al Barça, al menos para volver a ser el entrenador del equipo.

Pep Guardiola habría rechazado volver al Barça para sustituir a Flick

Laporta está tanteando a varios técnicos para tenerlo todo preparado si Flick acaba tirando de la manta y marchándose a final de temporada, como algunas voces habrían afirmado, ya que el alemán ya no está tan bien como el curso pasado, donde disfrutó mucho en su primer año en el banquillo. La situación ha cambiado esta temporada y ya no se descarta una posible salida.

Además de Guardiola, cuyo nombre ya ha sido tachado de la lista por su rechazo a volver al banquillo del Spotify Camp Nou, ahora todo el foco se pondría en dos nombres más: Luis Enrique y Mikel Arteta. El asturiano sería el favorito para un nuevo retorno y que pueda tomar las riendas del equipo, aunque está por ver si tanto él querría volver y si el PSG le abriría la puerta.

El técnico catalán no quiere volver a entrenar al conjunto azulgrana

Por otra parte, el Arsenal también está muy contento con el donostiarra y el técnico también parece muy feliz en Londres y en la Premier League, por lo que sería otra opción difícil de conseguir para el Barça. Laporta tiene claro que, en el caso de que se marchara Flick, tendría que llegar un entrenador de máximo nivel al conjunto azulgrana, pero las opciones son escasas.