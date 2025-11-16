Al-Khelaïfi cambia la estrategia en la última reunión con el Barça y el PSG ofrece 60 millones en un pago

El París Saint-Germain ha dado un giro inesperado en su aproximación al FC Barcelona: en la última reunión entre clubes, Nasser Al-Khelaïfi modificó la estrategia y el PSG presentó una oferta de 60 millones de euros en un pago único para fichar a Fermín López. El club francés quiere cerrar el acuerdo cuanto antes y considera al centrocampista andaluz una pieza ideal para reforzar su línea creativa bajo las órdenes de Luis Enrique.

La propuesta llega en un momento en el que Fermín se ha consolidado como uno de los jugadores más determinantes del Barça esta temporada. Su despliegue físico, su llegada al área y su capacidad para romper líneas han sido clave para Hansi Flick. El centrocampista ha sumado minutos con regularidad, ha firmado actuaciones de peso en partidos importantes y se ha convertido en una de las sorpresas más positivas del año.

Un contrato largo y ofertas que no dejan de crecer

Fermín renovó recientemente con el FC Barcelona y su contrato lo vincula al club azulgrana con una cláusula elevada, diseñada precisamente para frenar el interés creciente de equipos europeos. Aun así, varios clubes de la Premier League —entre ellos Aston Villa y Newcastle United— han preguntado por sus condiciones contractuales durante los últimos meses. Ninguno, sin embargo, había presentado una oferta tan directa y contundente como la del PSG.

El Barça considera a Fermín un jugador estratégico para su proyecto a medio plazo. Sin embargo, la situación económica del club obliga a valorar propuestas excepcionales. Los 60 millones en un único pago podrían cambiar el escenario, aunque el área deportiva insiste en que la decisión final debe tomarse sin precipitación y teniendo en cuenta su impacto deportivo.

Un encaje natural en el PSG de Luis Enrique

Luis Enrique conoce perfectamente a Fermín y valora su intensidad, su capacidad de presión y su versatilidad para actuar como interior, mediapunta o incluso volante ofensivo. En el PSG encajaría como un elemento de energía y ruptura en un equipo que, pese a su dominio en la Ligue 1, busca mayor dinamismo en su mediocampo.

El PSG quiere convertir a Fermín en una pieza presente y futura, mientras el Barça debe decidir si prioriza la estabilidad económica o retiene a uno de sus talentos más prometedores. El pulso acaba de empezar.