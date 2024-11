Al-Khelaïfi le promete una prima de 15 millones si sale gratis del Barça

El FC Barcelona tiene un serio problema con Frenkie de Jong. El holandés aún no ha contestado a la oferta de renovación que le ha hecho la dirección deportiva y en el club hay muchas dudas sobre si quiere quedarse en el Barça o no. Esta renovación, a parte de sumar varios años a su nuevo contrato, ayudaría económicamente a la entidad, ya que rebajaría uno de los salarios más altos de la plantilla.

Sin embargo, el centrocampista no tiene prisa por negociar y esperará a los acontecimientos. Su vinculación termina en 2026 y no descarta marcharse gratis si cree que la oferta de renovación no es suficiente. Por eso, Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, le ha prometido una prima de 15 millones de euros si sale gratis del Barça en 2026 y acaba fichando por el conjunto parisino.

Al-Khelaïfi le daría mucho dinero a De Jong

Si el neerlandés sale como agente libre, el PSG no tendría que pagar ningún traspaso al conjunto azulgrana. Por eso, el máximo mandatario del club francés le habría pedido a De Jong que esperase dos años más a que acabase su contrato. Esto es uno de los miedos que tienen Joan Laporta y la dirección deportiva, que el centrocampista se vaya gratis después de lo que costó y lo que ha estado cobrando estas temporadas.

Por eso, el club intentará vender al jugador el próximo verano si las negociaciones por su renovación no fluctúan, aunque está por ver si De Jong aceptaría una salida o esperaría una temporada más, la última, para salir liberado a coste cero. En ese sentido, el Barça intentaría venderlo por muy poco dinero para al menos sacar un rédito económico de su venta, algo que se prevé muy complicado a estas alturas.

Sin sitio para Flick

El caso es que el holandés no tiene mucho sitio en el centro del campo de Hansi Flick. Jugadores como Pedri, Dani Olmo e incluso la irrupción de Marc Casadó han hecho que De Jong esté más en el banquillo que en el once titular. Además, sus últimas actuaciones no han convencido nada, tanto para el técnico alemán como para la afición culé, que ya ha pedido su salida inmediata.