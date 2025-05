Al-Khelaïfi llega a 40+15 millones, pero Joan Laporta no lo dejará salir del Barça si el PSG no paga 70

El FC Barcelona recibe ofertas constantes por varios de sus mejores jugadores a lo largo de la temporada y, especialmente, en el mercado de fichajes veraniego. Cuando se trata de futbolistas indiscutibles y piezas clave para Hansi Flick, lo normal es rechazarlas y pedir la cláusula de rescisión, que en la mayoría de casos es prohibitiva. Aun así, esta situación no se aplica a un jugador que es igual de importante.

Se trata de Fermín López, uno de los centrocampistas con más gol dentro de la plantilla del Barça y que está cerrando el curso con un rendimiento excelso. Por eso, los grandes clubes europeos han llamado a su puerta y el PSG ha sido uno de ellos, habiendo realizado ya una oferta para hacerse con sus servicios. Nasser Al-Khelaïfi habría ofrecido 40 millones de euros fijos más 15 en variables por el andaluz, una oferta lejos de lo que se pediría.

El PSG quiere hacerse con los servicios de Fermín López

De hecho, Joan Laporta ya ha dejado claro a sus posibles pretendientes que el Barça no lo dejará salir si no se paga un mínimo de 70 millones fijos, y que solo se abriría a un traspaso si pudiese encontrar un buen sustituto en el mercado y, además, Fermín diera el visto bueno a la operación. El club sabe que tiene un diamante en bruto en el equipo y no se quiere desprender de él fácilmente.

Aun así, en la entidad azulgrana también son conscientes de que si el conjunto culé necesita un traspaso importante para poder reforzar la plantilla el próximo verano, Fermín podría ser uno de los sacrificados. Flick tiene un buen overbooking en la medular, por lo que se podría producir alguna salida de algún centrocampista, aunque está por ver si sería el andaluz u otro jugador.

A Flick le gusta mucho el juego del andaluz

La realidad es que el futbolista de El Campillo ha acabado el curso como el año pasado, rindiendo a un buen nivel y viendo portería en varias ocasiones. Sus disparos desde fuera del área y su desparpajo son cualidades que al técnico alemán le gustan mucho, por lo que el centrocampista ha sido importante en este tramo final de la campaña y, si no acaba saliendo, también lo será la siguiente.