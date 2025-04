Al-Khelaïfi llega a 60+20 millones y el Barça, ahora sí, pide 90 en un pago para cerrar el acuerdo con el PSG

El PSG es uno de los equipos más poderosos económicamente del mundo del fútbol y lo demuestra en cada mercado de fichajes, por lo que no será menos el próximo verano. El club francés ha puesto sus ojos en una de las estrellas del FC Barcelona y está dispuesto a ofrecer una gran cantidad de dinero para cerrar un acuerdo que el Barça no acaba de descartar por los problemas que ha tenido con el jugador.

Se trata de Raphinha, uno de los mejores futbolistas del conjunto azulgrana esta temporada. El brasileño ha irrumpido bajo las órdenes de Hansi Flick y está realizando su mejor año como profesional, con unos números de escándalo que están ayudando al Barça a luchar por todos los títulos. Sin embargo, y a pesar de todo esto, la entidad culé no acabaría de descartar una posible venta.

El PSG ofrecerá mucho dinero al Barça por Raphinha

Joan Laporta y los representantes de Raphinha llevan tiempo negociando una posible renovación del delantero, pero tanto el presidente como la dirección deportiva empiezan a estar hartos de la alta exigencia económica que ha puesto el futbolista para renovar su contrato. Por eso, están abiertos a ofertas y pedirían un mínimo de 90 millones de euros para empezar a hablar de un traspaso.

Ahí, podría entrar Nasser Al-Khelaïfi, el máximo mandatario del PSG, que habría empezado ofreciendo unos 60 millones de euros fijos más 20 en variables para hacerse con los servicios del brasileño. A pesar de que no es lo mínimo que pide el Barça, está cerca del precio que le habría puesto el club azulgrana a la venta del jugador, por lo que se podría llegar a un acuerdo más pronto que tarde.

El conjunto azulgrana no hará ninguna locura para renovar al brasileño

El Barça quiere quedarse con Raphinha, ya que ha demostrado que es un jugador para las grandes citas y sus cifras durante toda esta campaña no mienten, pero no van a tirar la casa por la ventana y cometer alguna locura solo para que el atacante renueve su contrato. Si no quiere quedarse con las condiciones que pondrá la entidad, tendrá la puerta de salida abierta.