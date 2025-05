Al-Khelaïfi ofrece 40+20 millones, pero Joan Laporta pide la totalidad de la cláusula al PSG en un solo pago

A Al-Kehlaïfi se le ha puesto entre ceja y ceja llevarse al crack del Barça. Esta vez el presidente del club parisino habría hecho una oferta muy tentadora al club presidido por Joan Laporta, con el objetivo de persuadir al jugador a hacer las maletas de la ciudad condal y viajar a la ciudad de la Torre Eiffel.

Por ello, ha prometido pagarle una prima de fichaje al futbolista y a Luis Enrique tener otro crack a sus órdenes. El objetivo es mirar de confeccionarle un equipo más competitivo que el de la presente temporada. Al-Kehlaïfi sueña con este futbolista junto a Vitinha, Neves y Fabián Ruiz. Pero Laporta y el Barça no se lo van a poner nada fácil y ya están blindando por todos los flancos al futbolista.

El PSG, interesado en Fermín López

En ese sentido, Joan Laporta habría rechazado una propuesta de 40+20 millones del club parisino por Fermín y habría pedido un solo pago de los 60 millones para llegar a aceptar su marcha del Barça. El jugador no está en el mercado, pero teniendo en cuenta que no es intransferible y que el club necesitará alguna venta el próximo verano, no se descartaría su salida en ninguno de los casos.

Por eso, el presidente ha instado al PSG a subir su oferta si quiere hacerse con los servicios del centrocampista. Aun así, está por ver si el andaluz aceptaría marcharse de Barcelona para ir a un equipo que, en estos momentos, no jugarse en la liga española y que sigue en un proceso de reconstrucción que ya lleva muchos años. Para ello, los Al-Khelaïfi, que está a las puertas de una histórica final de Champions, busca a gente joven y con proyección como Fermín para seguir manteniendo su proyecto.

Mucha competencia en el centro del campo

Aunque hay mucha competencia en el centro del campo del Barça y los minutos se pagan muy caros, el centrocampista de El Campillo sabe que, a base de esfuerzo y motivación, podrá ganarse esos minutos con el técnico alemán y ser importante en la sala de máquinas del equipo. Las recuperaciones de Marc Casadó y Marc Bernal le pueden ser de competencia directa para una temporada muy larga y donde Hansi Flick deberá rotar y dosificar jugadores.