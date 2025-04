El Manchester United llega a 40+20 millones, pero Joan Laporta pide 80 para dejarlo salir del Barça

El Manchester United quiere volver a la élite del fútbol europeo y se ha interesado por varios jugadores de los grandes clubes de cara a reforzar su equipo en el próximo mercado de fichajes de verano. El último de ellos ha sido un futbolista importante del FC Barcelona, y a pesar de que ya se ha presentado una oferta, el club azulgrana la ha rechazado y ha pedido más dinero para dejarlo salir.

Se trata de Fermín López, uno de los centrocampistas del conjunto culé. El de El Campillo tuvo una gran irrupción la temporada pasada en el equipo y en esta se ha consolidado como uno de los revulsivos de Hansi Flick en la sala de máquinas. A pesar de que no es titular indiscutible, el andaluz es importante dentro de la entidad catalana y no quieren desprenderse de él si no llega una oferta adecuada.

El Manchester United, interesado en Fermín López

En ese sentido, Joan Laporta habría rechazado una propuesta de 40 millones de euros fijos más 20 en variables por Fermín y habría pedido un mínimo de 80 para llegar a aceptar su marcha del Barça. El jugador no está en el mercado, pero teniendo en cuenta que no es intransferible y que el club necesitará alguna venta el próximo verano, no se descartaría su salida en ninguno de los casos.

Por eso, el presidente ha instado al United a subir su oferta si quiere hacerse con los servicios del centrocampista. Aun así, está por ver si el andaluz aceptaría marcharse de Barcelona para ir a un equipo que, en estos momentos, no jugará competición europea la próxima temporada y que sigue en un proceso de reconstrucción que ya lleva muchos años. Para ello, los ingleses buscan a gente joven como Fermín.

Si no llega una oferta irrechazable, el jugador se quedará en el Barça

A pesar del posible interés del conjunto de Old Trafford por el futbolista, la intención que tiene tanto él como la entidad catalana es la de sentarse a negociar una renovación dentro de unos meses, ya que Hansi Flick confía en el jugador de El Campillo. Por lo tanto, si no llega una oferta irrechazable a los despachos del club azulgrana, Fermín se quedará muchos años más en el Barça.