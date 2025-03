Al-Khelaïfi ofrece 45+15 millones, pero Joan Laporta pide la totalidad de la cláusula al PSG

El FC Barcelona recibe constantes aproximaciones de otros grandes clubes europeos respecto a los jugadores más importantes de su plantilla. Y un conjunto que llama habitualmente a los despachos de la entidad azulgrana es el PSG, ya que los franceses quieren reforzar cada temporada a su equipo y llevan tiempo detrás de muchos futbolistas del Barça, pero, de momento, no han tenido éxito.

La última aproximación que ha intentado hacer Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, ha sido por Gavi. Luis Enrique es un enamorado del centrocampista culé y le ha dicho al máximo mandatario del conjunto parisino que haga todo lo posible para llevarse al andaluz, pero parece una operación muy complicada. Los franceses han ofrecido 45 millones de euros fijos más 15 en variables, pero ha sido rechazada.

Laporta rechaza una oferta del PSG por Gavi y pide la cláusula de rescisión

Joan Laporta tiene claro que Gavi es una pieza clave de futuro para el Barça y habría rechazado cualquier tipo de oferta, ya que está exigiendo la totalidad de la cláusula de rescisión, que son 1.000 millones, una cantidad imposible incluso para un club estado como el PSG. Por lo tanto, el centrocampista no está en venta y ninguna oferta astronómica cambiará el pensamiento de la dirección deportiva.

Aunque el centrocampista está teniendo una temporada muy complicada, ya que a inicios de esta se recuperó de la grave lesión de rodilla que sufrió la pasada, y está sufriendo muchos altibajos en el concepto de los minutos que le está dando Hansi Flick, la intención de Gavi es la de quedarse en el Barça y triunfar muchos años más en el club de su vida, a pesar de los problemas que está sufriendo.

Los minutos del centrocampista irán en aumento a partir de ahora

De hecho, ya se ha comentado que el jugador tendrá más minutos en este tramo final del curso, ya que todo ha sido un plan de Flick para dosificar al andaluz y que no tenga más riesgos con su rodilla, teniendo en cuenta lo complicada que fue su lesión, por lo que no han querido arriesgar el estado físico del futbolista hasta que no ha estado al 100%.