Gavi no le habla y no es el único en el vestuario del Barça

Gavi es uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona y una de las voces cantantes en el vestuario, a pesar de que el jugador solo tiene 20 años. Teniendo en cuenta la juventud de la plantilla y su personalidad, el andaluz es una pieza clave para sus compañeros, tanto dentro como fuera del terreno de juego, pero hay una estrella con la que no habla y su relación es prácticamente nula.

Se trata de Robert Lewandowski, uno de los futbolistas cruciales en los esquemas de Hansi Flick. El andaluz y el polaco no se llevan bien fuera del Barça y en los partidos el trato es el mínimo, para intentar ser lo más profesional posible, pero la realidad es que ambos no se llevan bien y ha habido algunos encuentros nada amistosos a lo largo de los años en los que han compartido vestuario.

Gavi no tiene relación con Lewandowski tanto dentro como fuera del Barça

El atacante va más por libre entre la plantilla, ya que es muy mayor y no congenia bien con los más jóvenes, como Gavi o Lamine Yamal. De hecho, el único amigo que tendría Lewandowski dentro del vestuario sería su compatriota, Wojciech Szczesny, por lo que la llegada del portero al equipo hace unos meses fue un salvavidas muy grande para el polaco, ya que no tenía a nadie más dentro.

Por eso, Gavi no es el único que no tiene buen trato con el delantero, más que nada por su actitud tóxica sobre el césped. Algunos de sus compañeros no aguantan el comportamiento que ha demostrado Lewandowski en los partidos, donde se ha quejado públicamente de algunos de los integrantes de la plantilla por el simple hecho de no haberle llegado un balón en condiciones.

El polaco se quedará un año más en el conjunto azulgrana

Aun así, los futbolistas azulgranas más enemistados con el polaco tendrán que seguir aguantándolo, por lo menos, un año más, ya que lo más probable es que el Barça renueve al atacante por una temporada más gracias a una cláusula en su contrato. Además, la dirección deportiva está contenta con el rendimiento del jugador y hace oídos sordos con los comentarios sobre su actitud.