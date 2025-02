Al-Khelaïfi ofrece 70 millones, pero el Barça responde que, para el PSG, la cláusula es de 300 kilos

El FC Barcelona renovó a Ronald Araujo hasta el 30 de junio de 2031, pero contra todo pronóstico, y algo que no es habitual después de que un jugador renueve su contrato, el futuro del uruguayo no está del todo asegurado. A pesar de alargar su vinculación con el conjunto azulgrana por muchos años más, no está del todo descartado que acabe saliendo igualmente el próximo verano.

De hecho, cuando se abra el mercado de fichajes, las especulacions sobre una posible salida se volverán a abrir, teniendo en cuenta lo que han negociado los dirigentes catalanes y los representantes del futbolista. Según apuntan los últimos rumores, la cláusula de rescisión de Araujo habría bajado considerablemente, ya que antes era de 1.000 millones de euros, y ahora, sin confirmación oficial, sería mucho más asequible... Pero solo para algunos equipos.

El PSG tendría que pagar entre 300 y 400 millones por Araujo

La de ahora estaría entre los 65 y los 75 millones, pero con una condición: no la podrían aplicar los grandes rivales del Barça. Es decir, equipos como el Real Madrid, el Bayern de Múnich, el PSG, el Chelsea o el Manchester City no podrían pagar esa cantidad, ya que para ellos, sería muy superior, en torno a los 300 o 400 millones de euros, un precio desorbitado para cualquier conjunto.

En ese sentido, Nasser Al-Khelaïfi, el máximo mandatario del PSG, está muy interesado en llevarse al uruguayo el próximo verano y tenía pensado ofrecer los 70 millones aproximados de su nueva cláusula de rescisión. Sin embargo, el conjunto parisino entraría en la lista de equipos en las que esta cláusula sería más elevada y, por lo tanto, tendrían que pagar mucho más para llevarse al jugador.

La decisión, del uruguayo

Los clubes de Arabia Saudí o incluso ciertos conjuntos de la Premier League sí que se podrían aprovechar de la cláusula reducida, pero entonces tendría que ser el propio Araujo quien decidiera irse a este tipo de equipos, algo improbable teniendo en cuenta que el defensa quiere ganar títulos al más alto nivel y no lo podría hacer en la liga saudí o en conjuntos ingleses que no luchan por cosas importantes.