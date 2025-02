Al-Khelaïfi comunica al Barça que el PSG pagará la totalidad de la cláusula

El FC Barcelona tendrá un mercado de fichajes de verano muy ajetreado. A parte de las incorporaciones que pueda realizar, muchos jugadores serán pretendidos por los grandes clubes europeos, ya que el conjunto azulgrana tiene una plantilla competitiva con muchas piezas interesantes. Una de ellas podría estar, de nuevo, en el punto de mira, después de que tuviera pie y medio fuera del club y renovara posteriormente.

Se trata de Ronald Araujo, el central que todo apuntaba a que abandonaría el Barça en el mercado de invierno y se iría a la Juventus de Turín, ya que el propio futbolista lo había pedido por su falta de minutos bajo las órdenes de Hansi Flick, pero finalmente se quedó y renovó su contrato. Aun así, es posible que se pueda ir igualmente el próximo verano, y uno de los clubes de Europa más potentes está muy interesado en él: el PSG.

El PSG irá fuerte a por Araujo el próximo verano

De hecho, el presidente Nasser Al-Khelaïfi ya habría informado a Joan Laporta que los parisinos estarán en disposición de pagar la cláusula de rescisión que tenga el jugador a partir del próximo verano. Con la renovación, el Barça no anunció la cantidad de esta, por la que no se sabe oficialmente, aunque los rumores apuntan a que podría estar entre los 60 y los 80 millones de euros para la próxima ventana de transferencias.

El principal valedor del PSG para este fichaje es Luis Enrique. El técnico asturiano es un enamorado del central azulgrana y le daría las llaves de la defensa en París, ya que cree que tiene todas las cualidades necesarias para liderar la retaguardia y hacerlo a las mil maravillas en la liga francesa. El entrenador intentará hablar con el futbolista para hacerle saber que será el número uno en la zona defensiva del equipo.

El Barça, abierto a la salida... Con la oferta adecuada

Aunque el Barça no tenga a Araujo en el mercado el próximo verano, estaría abierto a una salida del uruguayo si este lo pidiera y llegara una oferta adecuada, como la cláusula de rescisión. El club no necesita venderlo, pero no le cerrará la puerta de salida si no se siente a gusto en el conjunto culé.