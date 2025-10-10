Al-Khelaïfi pide precio a Joan Laporta, pero el Barça rechaza negociar, ni por 500 millones

Joan Laporta y el FC Barcelona han vuelto a unir sus caminos con la UEFA tras la disputa con la Superliga. Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG y de la ECA, la Asociación de Clubes Europeos, le ha abierto la puerta al presidente del conjunto azulgrana para volver a unir lazos. Y aprovechando estas reuniones, el máximo mandatario del club parisino le habría pedido precio por una estrella del Barça.

Sin embargo, el presidente de la entidad culé le habría dejado claro a Al-Khelaïfi que no hay negociación posible y ni por 500 millones de euros dejarán salir a una de sus estrellas. El jugador en cuestión es Lamine Yamal, uno de los mejores futbolistas del mundo a día de hoy, ya que estuvo a punto de ganar el Balón de Oro, y el jugador que se encuentra en boca de todos.

El Barça le ha dicho al PSG que no negociará en ningún caso por Lamine Yamal

Por eso, el PSG habría intentado a la desesperada poder convencer tanto al Barça como al delantero con una oferta astronómica, pero ha sido totalmente rechazada. Según varios medios, los parisinos estaban dispuestos a poner encima de la mesa 230 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia, superando precisamente al de Neymar, que cambió Barcelona por París.

Luis Enrique, como era de esperar, está completamente enamorado de Lamine y le ha pedido a Al-Khelaïfi que haga lo imposible para poder ficharlo, pero de momento, no ha tenido éxito. Ni el Barça ni el jugador se han planteado seriamente su salida y la intención del club es que el de Rocafonda se pase toda su vida marcando goles con la camiseta azulgrana.

Los parisinos estaban dispuestos a ofrecer 230 millones de euros por él

Aunque en el PSG confiaban en que la difícil situación económica que vive la entidad catalana pudiera ayudar, ya que esta oferta aligeraría y mucho las delicadas arcas financieras del club, la realidad es que el Barça prefiere mantenerse a flote a nivel deportivo y la dirección deportiva no quiere desprenderse en ningún caso de una de las estrellas del equipo y de uno de los mejores del mundo.