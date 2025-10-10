Al-Khelaïfi pide precio a Joan Laporta, pero el Barça rechaza negociar, ni por 500 millones

El PSG ha llamado a la puerta del Barça para fichar a una de sus estrellas

Al-Khelaïfi pide precio a Joan Laporta, pero el Barça rechaza negociar, ni por 500 millones

Joan Laporta y el FC Barcelona han vuelto a unir sus caminos con la UEFA tras la disputa con la Superliga. Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG y de la ECA, la Asociación de Clubes Europeos, le ha abierto la puerta al presidente del conjunto azulgrana para volver a unir lazos. Y aprovechando estas reuniones, el máximo mandatario del club parisino le habría pedido precio por una estrella del Barça.

Sin embargo, el presidente de la entidad culé le habría dejado claro a Al-Khelaïfi que no hay negociación posible y ni por 500 millones de euros dejarán salir a una de sus estrellas. El jugador en cuestión es Lamine Yamal, uno de los mejores futbolistas del mundo a día de hoy, ya que estuvo a punto de ganar el Balón de Oro, y el jugador que se encuentra en boca de todos.

El Barça le ha dicho al PSG que no negociará en ningún caso por Lamine Yamal

Por eso, el PSG habría intentado a la desesperada poder convencer tanto al Barça como al delantero con una oferta astronómica, pero ha sido totalmente rechazada. Según varios medios, los parisinos estaban dispuestos a poner encima de la mesa 230 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia, superando precisamente al de Neymar, que cambió Barcelona por París.

Lamine Yamal - EFE

Luis Enrique, como era de esperar, está completamente enamorado de Lamine y le ha pedido a Al-Khelaïfi que haga lo imposible para poder ficharlo, pero de momento, no ha tenido éxito. Ni el Barça ni el jugador se han planteado seriamente su salida y la intención del club es que el de Rocafonda se pase toda su vida marcando goles con la camiseta azulgrana.

Los parisinos estaban dispuestos a ofrecer 230 millones de euros por él

Aunque en el PSG confiaban en que la difícil situación económica que vive la entidad catalana pudiera ayudar, ya que esta oferta aligeraría y mucho las delicadas arcas financieras del club, la realidad es que el Barça prefiere mantenerse a flote a nivel deportivo y la dirección deportiva no quiere desprenderse en ningún caso de una de las estrellas del equipo y de uno de los mejores del mundo.