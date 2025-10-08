Traiciona a Luis Enrique ofreciéndose al Real Madrid, pero Xabi Alonso no lo quiere

Un jugador del PSG que ha perdido protagonismo con Luis Enrique habría decidido traicionar al club parisino y a su entrenador para poder recalar en el Real Madrid. Sin embargo, tanto la dirección deportivo del conjunto blanco como Xabi Alonso habrían descartado la posibilidad de fichar a este futbolista, ya que no le ven hueco en la planificación de la plantilla de la temporada que viene.

Se trata de Warren Zaire-Emery, una de las grandes promesas del fútbol francés. El centrocampista ha pasado de ser titular indiscutible bajo las órdenes del asturiano a tener un rol secundario, teniendo en cuenta el gran overbooking que tiene el PSG en el centro del campo. Por eso, habría decidido salir de Francia y uno de sus sueños sería el de jugar en el Madrid, de ahí su ofrecimiento.

Warren Zaire-Emery se ha ofrecido al Madrid después de perder protagonismo en el PSG

Aun así, parece complicado que pueda llegar al Santiago Bernabéu, ya que, de momento, el interés no es recíproco. Zaire-Emery podría ser una gran opción para la medular del Madrid, especialmente tras las salidas de auténticas leyendas como Toni Kroos o Luka Modric en los últimos años. Con tan solo 19 años, tiene mucha carrera por delante y podría ser una oportunidad de cara al futuro.

A día de hoy, no está encima de la mesa, ya que Xabi Alonso ha dejado claro que no está entre sus opciones, pero la idea podría cambiar el verano que viene, que es cuando el galo podría decidir definitivamente marcharse del PSG para continuar creciendo en otro equipo. Eso sí, tiene contrato hasta 2029, por lo que está por ver si el club parisino le dejaría marchar tan fácilmente.

El francés ya no está teniendo muchos minutos bajo las órdenes de Luis Enrique

La madurez táctica que tiene con tan solo 19 años y su manejo del balón bajo presión lo harían ideal para el estilo de juego del Madrid. Además, su capacidad para romper líneas con pases verticales, que podrían llegar a Kylian Mbappé, sería un aspecto más apetecible para los blancos si se acabase cumpliendo el sueño de Zaire-Emery de poder jugar en el Bernabéu.