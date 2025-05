Aumenta la presión a Flick dentro del vestuario del Barça para que no juegue ni un minuto en el Clásico

Después de la cruel eliminación en la UEFA Champions League por parte del Inter de Milán, al FC Barcelona ya solo le queda la Liga para cerrar una temporada que ha estado llena de éxitos, a pesar de que ha sido el primer año de Hansi Flick en el banquillo. Para poder conseguir el título de la competición doméstica, el Barça tendrá que ganar el Clásico de este domingo contra el Real Madrid.

Una victoria azulgrana podría poner la Liga vista para sentencia, ya que se alejarían a siete puntos de los blancos con las tres últimas jornadas por disputarse. Dada la importancia del partido, gran parte del vestuario del Barça ha aumentado la presión respecto al técnico alemán para pedirle que un futbolista no juegue ni un minuto en el encuentro ante el Madrid por miedo a su actuación.

La plantilla del Barça le ha pedido a Flick que Araujo no juegue contra el Madrid

Se trata de Ronald Araujo, uno de los jugadores que más críticas está recibiendo por el pésimo rendimiento que tuvo ante el Inter en el enfrentamiento de vuelta del pasado martes. Su fragilidad defensiva permitió que los italianos marcaran el tercer y el cuarto gol que provocó la eliminación de los culés en la máxima competición continental, un hecho que la plantilla no perdona.

Por eso, no quieren ver ni en pintura al uruguayo sobre el terreno de juego de Montjuic el próximo domingo y le han exigido a Flick que se olvide de ponerlo, incluso en la segunda parte, ya que solo será un problema en la retaguardia si hay que aguantar el resultado. Sus compañeros ya no confían en él después de haber visto su nivel y su poca intensidad sobre el campo.

La continuidad del uruguayo está en duda

Tras todo lo que ha pasado, el futuro de Araujo en el Barça podría ser muy complicado. Tanto Joan Laporta como la dirección deportiva no tendrían ningún problema en venderlo y el entrenador alemán pensaría de la misma manera, ya que no es una pieza indiscutible para sus esquemas. De hecho, no es ni titular, por lo que su continuidad en Barcelona de cara al próximo verano está muy en duda.