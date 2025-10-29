Aumentan las sospechas en el Barça de un nuevo caso Ansu Fati

Ansu Fati fue uno de los proyectos más ilusionantes que tuvo el FC Barcelona en sus manos hace unos años. La irrupción que tuvo el hispanoguineano a una edad muy temprana sobre el terreno de juego fue increíble, lo que provocó mucha ilusión en el club y en la afición. Sin embargo, una lesión en la rodilla lo echó todo al traste de manera muy cruel para el conjunto azulgrana y para el jugador.

Ahora, en el Barça existe preocupación por si se pudiese vivir un episodio muy similar. Es el caso de la figura de Lamine Yamal, uno de los mejores jugadores del mundo que, a día de hoy, no está al 100%. Los problemas de pubalgia que lo han afectado en las últimas semanas han provocado que su rendimiento no esté siendo nada bueno sobre el campo, como se vio en el Clásico.

En el Barça existe preocupación porque Lamine Yamal sea un nuevo caso Ansu Fati

Por eso, en la entidad culé están aumentando las sospechas de que se repita un nuevo caso como el de Ansu, es decir, una renovación de estrella, como la que tuvo el hispanoguineano y la que recibió el catalán en el pasado verano, la entrega del dorsal número '10' y, posteriormente, un apagón de rendimiento a partir de las lesiones, como la que estaría pasando ahora mismo Lamine.

Una pubalgia es una lesión muy difícil para un futbolista, teniendo en cuenta que puede llegar a ser crónica y no recuperarse nunca de estos problemas físicos. Y ahí, hay preocupación en el Barça por este motivo, ya que desde que los está sufriendo, Lamine no ha vuelto a recuperar ese desparpajo y electricidad con los que tenía a todo el mundo acostumbrados desde su irrupción.

El extremo catalán no está al 100% por sus problemas de pubalgia

A partir de ahí, está por ver cómo evolucionará el estado físico de Lamine, pero en el club azulgrana están con el miedo en el cuerpo por si se acaba repitiendo un caso similar al de Ansu, ya que los tiempos son prácticamente idénticos. En el Barça rezan para que no sea así, pero se verá en el futuro.