Tres jugadores del Barça defienden a Lamine Yamal, el resto se ha ido apartando

Lamine Yamal lleva los últimos días en el punto de mira mediático por las declaraciones que realizó en la previa del Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona el pasado domingo y, más tarde, por su pésimo rendimiento sobre el terreno de juego y la trifulca que protagonizó al término del partido, cuando varios jugadores del conjunto blanco fueron a por él para recriminarle sus palabras.

La realidad es que en el vestuario cada vez están más cansados de la actitud tóxica y el mal comportamiento que desprende el '10' azulgrana, y se han ido apartando de él a medida que han podido. A día de hoy, solo tres futbolistas defienden a Lamine, teniendo en cuenta que son amigos íntimos: Alejandro Balde, Fermín López y Gavi. Los demás, están hartos de todas sus polémicas.

Lamine Yamal está perdiendo muchos apoyos en el vestuario del Barça

En este grupo también podría entrar Ansu Fati, otro de los mejores amigos del extremo, aunque el hispanoguineano se encuentra cedido en el Mónaco. La temporada pasada, cuando aún estaba en el Barça, formó parte de sus amistades más cercanas dentro del vestuario y, además, también había otros jugadores, pero después de todo lo que ha pasado, se han ido distanciando de él.

Varios futbolistas están hartos del constante foco mediático en el que se encuentra el catalán y, además, sus acciones provocan que esté aún más en el punto de mira, ya sea por lo que hace fuera del terreno de juego o por sus declaraciones, como pasó en la previa del Clásico y lo que acabó caldeando el ambiente de manera seria cuando finalizó el partido y se le recriminó.

Solo tres de sus compañeros defienden de verdad al extremo catalán

En el vestuario no aguantan mucho más todas estas tonterías y situaciones polémicas de Lamine, y aunque le han pedido que cambie su comportamiento, como también ha hecho Hansi Flick y altos dirigentes del club, está por ver si el extremo cambiará su actitud o seguirá siendo así, algo que podría perjudicar, y mucho, los intereses del Barça de cara al futuro.