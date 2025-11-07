Aviso desde dentro del vestuario del Barça: “Flick es un kamikaze”

El FC Barcelona no está pasando por un buen momento en estos primeros meses de la temporada. El conjunto azulgrana no está al nivel del curso pasado y las primeras críticas, especialmente desde dentro del vestuario, empiezan a apuntar hacia el banquillo, con Hansi Flick a la cabeza. De hecho, varios jugadores ya lo señalan directamente con el dedo y lo acusan de "kamikaze".

Esto hace referencia al estilo de juego que ha querido implementar el técnico desde su primer día en el banquillo y que ya empieza a preocupar en el Barça, teniendo en cuenta el estilo defensivo que el alemán quiere aplicar, con una línea de la zaga muy adelantada. El año pasado, esto funcionó muchísimo y provocó muchos goles anulados a los rivales, pero ahora la situación es totalmente diferente.

En el vestuario del Barça se acusa a Hansi Flick de "kamikaze"

Los equipos contrarios le han pillado la medida a esta táctica que utilizó el conjunto azulgrana el curso pasado y, a día de hoy, la defensa del Barça hace aguas por todos los lados, como se vio en el último partido de la fase de liga de la UEFA Champions League, correspondiente a la cuarta jornada, en el estadio del Brujas. Ahí, se recibieron tres goles con una zaga pésima en nivel.

En el vestuario ya se cree que este arriesgado planteamiento defensivo de Flick ya no funciona y que se exigen cambios para evitar un descalabro absoluto en todos los encuentros durante esta temporada. Aun así, el entrenador ya ha dejado claro en varias ruedas de prensa que, en un principio, no va a cambiar este sistema, por lo que varios futbolistas están verdaderamente preocupados.

Algunos jugadores no confían en la línea adelantad en defensa

Por lo tanto, está por ver si el Barça tendrá algún cambio destacado en defensa o el alemán seguirá con esta línea defensiva muy adelantada que preocupa a los jugadores azulgranas. Ellos hacen lo que les dice el entrenador, por lo que no incumplirán los deseos que tenga el técnico, a pesar de que sean perjudiciales para los intereses de la entidad culé.