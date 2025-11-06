Jugadores del Barça empiezan a quejarse de Flick, se cree Pep Guardiola o Luis Enrique, pero no lo es

El FC Barcelona no pudo pasar del empate en el campo del Brujas tras un mal partido del equipo de Hansi Flick. Después del encuentro, en el vestuario, y con tan solo habiendo sumado un punto más en el casillero de la UEFA Champions League, algunos jugadores empezaron a quejarse del técnico, teniendo en cuenta que no ha hecho muchos ajustes con todos estos problemas.

De hecho, algunos futbolistas han dejado entrever que se cree Pep Guardiola o Luis Enrique, pero está lejos de serlo. La realidad es que varios integrantes de la plantilla están mosqueados con las decisiones del alemán, ya que no está solucionando el conflicto que está teniendo mayoritariamente el Barça en estos primeros meses de la temporada: los problemas en defensa.

Varios jugadores del Barça se están quejando del estilo de juego que busca Flick

El estilo de juego que quiere implementar siempre Flick no está trayendo buenas noticias al conjunto azulgrana, al menos este curso, ya que todos los rivales lo están aprovechando para complicarle las cosas en la zaga. Por eso, varios jugadores creen que su táctica, la de adelantar mucho la línea en defensa, es kamikaze y que los equipos contrarios ya se han adaptado a ella.

Aun así, el entrenador ya dejó claro en su momento que no iba a cambiar, algo que preocupa, y mucho, a los futbolistas del Barça, teniendo en cuenta que están sufriendo mucho en esta situación y no parece que se les pueda permitir ningún cambio sobre el terreno de juego. Y ahí, habrían empezado los primeros conflictos dentro del vestuario con quejas importantes hacia el técnico.

El conjunto azulgrana está sufriendo mucho en defensa

Por lo tanto, está por ver cómo se irá resolviendo la situación, pero a día de hoy, no pinta nada bien. Los jugadores azulgranas están empezando a revelarse y la tensión en el vestuario del Barça está en aumento, ya que si los resultados no llegan, todo podría acabar explotando por los aires. Además, el rendimiento de varios futbolistas tampoco está siendo el mejor en esta campaña, lo que provoca que todo sea peor.