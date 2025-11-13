Bin Salmán llega con 50 millones, pero Joan Laporta pide 80 al Newcastle para cerrar la salida

Mohamed bin Salmán es uno de los hombres más poderosos en el mundo del fútbol, teniendo en cuenta que es el propietario del Newcastle. Por eso, el club inglés se ha interesado mucho por un jugador del FC Barcelona y ha puesto 50 millones de euros encima de la mesa, pero Joan Laporta ha rechazado la oferta y estaría pidiendo unos 80 para poder cerrar la salida.

Se trata de Ferran Torres, uno de los delanteros que está teniendo, de nuevo, una buena temporada bajo las órdenes de Hansi Flick. El valenciano ya tuvo un gran rendimiento el curso pasado, siendo un gran revulsivo para el alemán desde el banquillo. En esta campaña, ha aprovechado la lesión de su principal competidor en ataque, como es Robert Lewandowski, para ser titular.

El Newcastle está muy interesado en hacerse con Ferran Torres

Este nivel del ariete no ha pasado desapercibido para los grandes clubes europeos, como ha sido el caso del Newcastle, que ya lleva tiempo detrás del jugador para hacerse con sus servicios. Aun así, y de momento, Ferran no ha querido escuchar las propuestas que le han llegado, especialmente de Inglaterra, y ha querido quedarse siempre en el Barça para triunfar en el club azulgrana.

La situación podría cambiar a partir del próximo verano, cuando el conjunto catalán tiene previsto fichar a un delantero centro de nivel, lo que le podría quitar muchos minutos al valenciano. Por eso, la posibilidad de que se marche es real y el Newcastle sería uno de los más interesados. En un principio, el Barça intentaría realizar una subasta para hacerse con la mejor oferta posible.

El valenciano está siendo un jugador de mucho rendimiento para el Barça

Sin embargo, parece complicado que se lleguen a los 80 millones de euros que estaría pidiendo Joan Laporta y la dirección deportiva para abrirle la puerta de salida a Ferran, por lo que es bastante probable que se tenga que rebajar esta contraoferta si se quiere traspasar al delantero de cara al próximo verano y ganar algo de dinero para poder reforzar al equipo.