Bin Salman quiere a Raphinha, pero el Barça le ofrece 2 alternativas por 35 y 45 millones

Mohamed Bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí y propietario del Newcastle de la Premier League, no se resigna y quiere llevarse a como dé lugar al capitán del Barça, Raphinha. Aunque en el Barça dejaron en claro que no tienen intenciones de desprenderse de su ficha, el árabe está dispuesto a subir el monto económico. La última oferta fue de 90 millones de euros, pero Laporta dijo “no”.

Por su parte, el brasileño siente que está atravesando el mejor momento de su carrera y está conforme con el rol que tiene actualmente dentro del equipo que dirige Hansi Flick. Además, el Barça tuvo un gran arranque de temporada y, si mantiene este nivel de juego, tiene chances de pelear por cosas importantes tanto a nivel local como internacional. Ante la insistencia del árabe, en el FC Barcelona ya acercaron dos alternativas.

Bin Salman escucha

Actualmente, el Newcastle es el club más poderoso en términos económicos, incluso por encima del Manchester City y el PSG. Es por eso que el mandatario del equipo de la Premier League no acepta que rechacen su dinero y está dispuesto a ir por todo. Sin embargo, la historia podría dar un giro debido a los nombres que puso sobre la mesa Joan Laporta.

Uno de ellos es el de Ansu Fati, el jugador de 22 años que todavía no logra recuperar el nivel que supo mostrar en el inicio de su carrera, y todo parece indicar que su futuro estará lejos del club en el cual se formó. Al príncipe no lo enloqueció su nombre, pero, si el director deportivo de las urracas da el “OK”, está dispuesto a pagar 35 millones de euros para llevarlo a la Premier nuevamente.

La otra opción

Laporta también le ofreció a Bin Salman el fichaje de Ferrán Torres. El extremo no está teniendo un gran rendimiento en lo que va de la temporada, y a Hansi Flick no le ha quedado otra opción que dejarlo en el banquillo. Teniendo en cuenta que es uno de los contratos más altos de la plantilla, el mandamás culé no vería con malos ojos desprenderse de él para liberar masa salarial.

Por 40 millones de euros, Bin Salman podría ficharlo para el Newcastle. Aunque, claro está, el árabe sueña con llevarse a Raphinha. Habrá que ver si esas alternativas son suficientes para reemplazar su gran deseo.