Deco comunica al PSG que el Barça no puede pagar 40 millones

Deco y su equipo no pierden el tiempo y, tras la frustrada llegada de Marcus Rashford al Barça, continúan trabajando en refuerzos para la plantilla de Hansi Flick de cara al próximo verano. En esta ocasión, surgió un nombre que agrada al técnico alemán y que podría aportar experiencia y variantes a su sistema defensivo: Lucas Hernández, lateral izquierdo del PSG, quien no entra en los planes de Luis Enrique y cuyo traspaso no sería obstaculizado por Al-Khelaïfi si el jugador decide salir.

El problema es que la ficha del ex Atlético de Madrid y Bayern Múnich está tasada en 40 millones de euros, una cifra que el Barça no puede afrontar. Por ello, Deco ya le comunicó a Flick que descarta la negociación, pues considera que no es el momento para realizar un desembolso tan alto por un jugador que no sería titular indiscutible.

El proyecto del Barça

Para Joan Laporta y Deco, la prioridad en el primer equipo sigue siendo la cantera de La Masia. Aunque Lucas Hernández reúne las condiciones para vestir la camiseta blaugrana, el puesto de lateral izquierdo pertenece a Alejandro Balde.

Desde la llegada de Flick, el joven de 21 años ha demostrado un crecimiento constante, y la idea es seguir apostando por su desarrollo. En este contexto, el fichaje del defensor del PSG solo sería viable si el club francés reduce significativamente su precio.

Problemas financieros

Más allá del proyecto deportivo, el Barça necesita liberar masa salarial en el corto plazo para evitar complicaciones en el próximo mercado de verano. La directiva busca desprenderse del elevado sueldo de Ansu Fati, pero el canterano de 22 años ya dejó claro que no se irá gratis.

Para colmo, Flick ha sido contundente: Ansu no entra en sus planes para el resto de la temporada. Una muestra de ello es que no forma parte de la lista de convocados para el duelo liguero ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.