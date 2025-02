El Newcastle sube a 30 millones, pero Joan Laporta pide el doble o se quedará en el Barça

Bin Salmán bajó los brazos y ya sabe que el Barça no se sentará a negociar por Raphinha. Por ese motivo, el dueño del Newcastle puso sus ojos en otro futbolista culé: Ferran Torres. El futbolista de 24 años tiene contrato hasta junio de 2027 y Joan Laporta no vería con malos ojos traspasarlo para liberar masa salarial.

El atacante está teniendo una buena temporada desde que Hansi Flick llegó al Barça, pero todavía no ha podido ganarle la pulseada a Robert Lewandowski, quien es una fija en la línea de ofensiva. Hasta el momento, el futbolista surgido del Valencia anotó 6 goles en todas las competencias, nada mal si se tiene en cuenta que no suele ser titular en el equipo del alemán. Si el polaco continúa en el club, el regreso a la Premier League no sería una mala opción para Ferran.

Joan Laporta pide 60 kilos

Las Urracas tienen pensado hacer una oferta superior a los 30 millones de euros. Laporta fue claro: por menos de 60, el futbolista no se marcha. De esta forma, Bin Salmán tendrá que desplegar todas sus habilidades para negociar si realmente quiere reforzar a su equipo con el ex Manchester City.

El fichaje del español, sin dudas, le dará un salto de calidad al ataque del Newcastle, sobre todo si el club inglés logra retener a Alexander Isak. Por su parte, Flick no se opone a un posible traspaso de Ferran, siempre y cuando le sirva al Barça y llegue alguien en su reemplazo.

Raphinha se queda

El dueño del Newcastle lo intentó todo, pero deberá quedarse con las ganas, al menos por ahora. Es que el brasileño cambió silbidos por aplausos desde la llegada del técnico alemán y, además de mejorar su rendimiento, se convirtió en un líder para toda la plantilla.

Bin Salmán ofreció más de 70 millones de euros, pero Joan Laporta no tiene ninguna intención de desprenderse de uno de los capitanes del equipo. En total, ha marcado 18 goles y repartido 9 asistencias en 27 partidos disputados en todas las competencias, números que reflejan la importancia que tiene en el Barça.