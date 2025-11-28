Deco está molesto con las rotaciones de Flick

Hansi Flick está en el punto de mira por los últimos resultados del FC Barcelona. El equipo no está al nivel de la temporada pasada, y aunque la plantilla también ha estado muy afectada por las lesiones, en especial de jugadores clave, la realidad es que la historia está siendo muy diferente a la del curso pasado, por lo que el técnico habría recibido las primeras críticas y, en especial, de Deco.

El director deportivo está molesto con las rotaciones que está realizando el alemán en algunos partidos, poniendo el foco en la defensa. De hecho, la zaga del conjunto azulgrana está siendo de las más cuestionadas, ya que el Barça ha encajado 25 goles en los 18 partidos oficiales que ha disputado esta temporada, recibiendo 1,3 tantos de media por encuentro, una cifra muy alta.

Deco no entiende las constantes rotaciones de Flick en defensa

Además de la salida de Iñigo Martínez, uno de los pilares en defensa, y las lesiones que ha habido en la retaguardia, Flick se ha visto obligado a realizar continuos cambios en las alineaciones, aunque algunas personas, como el mismo Deco, creen que la situación iría a mejor si el entrenador decidiera de una vez por todas cuál es su alineación titular definitiva de cara a esta temporada.

Aun así, el técnico ha alineado hasta 11 defensas distintas, lo que provoca que sea complicado que la zaga pueda asentarse y jugar cómodos los unos con los otros. Eric Garcia ha jugado de lateral derecho y central, mientras que en la otra banda, Gerard Martín también ha tenido que jugar en el centro de la defensa y como lateral izquierdo por la baja, entre otros, de Alejandro Balde.

El técnico alemán ha usado hasta 11 defensas distintas este curso

Por lo tanto, y mientras se va vaciando la enfermería del Barça de cara a los próximos partidos, está por ver si Flick, de una vez por todas, alineará a su mejor defensa y dejará que esta siga siendo la titular en los siguientes encuentros, o continuará con unas rotaciones que no están gustando nada dentro del club, en especial a Deco.