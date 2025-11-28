Jugadores del Barça denuncian no sentirse cómodos con el método de Flick

El FC Barcelona está viviendo una crisis esta temporada y esto está afectando a Hansi Flick. El equipo no juega como lo hacía el curso pasado, cuando maravilló a todo el mundo, y aunque las lesiones han afectado mucho al equipo, la realidad es que el conjunto azulgrana está yendo de más a menos, lo que ha provocado que se haya puesto el foco en el entrenador alemán.

La realidad es que gran parte del vestuario del Barça ya no confía tanto en el técnico y, de hecho, algunos jugadores habrían denunciado no sentirse cómodos con su método, que lo han llegado a calificar de "kamikaze" por la línea defensiva que quiere aplicar Flick. El año pasado, esto funcionó, pero esta temporada los equipos ya le han tomado la medida y no está sirviendo para nada.

Gran parte del vestuario del Barça no está cómodo con el estilo de juego de Flick

Esto, sumado a la salida de Iñigo Martínez, quien era uno de los líderes y pilares en la zaga, ha provocado que los azulgranas estén sufriendo mucho en la retaguardia. Aun así, Flick ya ha dicho por activa y por pasiva que no va a cambiar su estilo de juego y sus métodos, algo que algunos futbolistas del Barça no acaban de entender, ya que están sufriendo mucho atrás.

Esto provoca que les cueste mucho ganar partidos, ya que en casi todos los encuentros reciben algún gol o alguna ocasión clara por tener esta línea defensiva tan adelantada. Muchos equipos ya han asegurado que saben cómo jugarle al Barça, un hecho grave, pero el alemán no quiere cambiarlo. Y ahí, ha habido lío, y de los gordos, dentro del vestuario del equipo por ello.

Algunos jugadores consideran al técnico alemán de "kamikaze"

Por lo tanto, está por ver si Flick decidirá hacer algún cambio en su método de juego o el Barça continuará sufriendo en defensa como se ha visto durante toda esta temporada. Algunos jugadores le han pedido más al técnico, ya que creen que no pueden continuar de esta manera. Si los propios futbolistas ya no confían del todo en las instrucciones del alemán, la situación será insostenible.