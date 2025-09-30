Deco le ha pedido a Hansi Flick que le dé una nueva oportunidad porque puede valer 100 millones

Nuevo partido y nuevo gol para Ansu Fati, que a pesar de la derrota de su equipo en Ligue 1 contra el Lorient fue capaz de ver portería por tercer partido consecutivo, esta vez desde el punto de penal. Y es que, en lo que muchos podrían considerar un gol más sencillo y de mucho menos mérito que cualquier otro, es una nueva demostración de que el joven crack formado en la Masía va recuperando la confianza a una gran velocidad. Pues, hace unas semanas nadie hubiera apostado por que Ansu se atrevería a lanzar un penalti.

Ahora, el español está rebosante de confianza, se atreve a realizar acciones que antes ni se planteaba y lo mejor es que le van saliendo bien. Además, ya se ha acostumbrado a ver portería y parece que se va a convertir en una costumbre para él. Atrás quedan esos días oscuros en los que ni soñaba con salir a jugar y en los que el físico lo limitaba hasta un extremo en el que era incapaz de centrarse en la portería cuando enfilaba el área.

Deco comienza a pensar en Ansu para el Barça

Todavía es muy pronto para cantar victoria y queda mucha temporada. Podría ser solo un pequeño oasis en medio del desierto o la confirmación de que el mejor Ansu Fati está de vuelta. Eso solo lo dirá el tiempo. Sin embargo, en el Barça quieren pensar que el canterano está recuperando su mejor versión y que en un año va a estar más que capacitado para ser importante en el conjunto blaugrana y para heredar el dorsal 9 de Robert Lewandowski.

Sin embargo, el único problema radica en la idea de Hansi Flick, que no acaba de verse a un Ansu que el año pasado ya dio algunos problemas de convivencia al no aceptar de buen grado sus constantes suplencias y ausencias en la convocatoria. Algo que dejó muy marcado a un Flick que ahora no está por la labor de dar paso a Ansu con ninguna facilidad.

Así pues, ha sido el propio Deco el que ha comenzado a hablar con Flick para pedirle, por favor, que mantenga la fe en Ansu. Pues si vuelve a ser el de antes, puede acabar valiendo 100 millones de euros o más.