Deco mete al Barça en una operación que supera los 100 millones a fecha 30 de junio

El FC Barcelona ya está trabajando en la plantilla de la próxima temporada, ya sea con los fichajes que se realizarán o las bajas que tendrá el equipo. En ese sentido, Deco, el director deportivo, ya tiene claras algunas salidas de jugadores que no cuentan demasiado para Hansi Flick o que sus ventas serán imprescindibles para poder reforzar y subir el nivel de cara al próximo año.

Por eso, el portugués ya está puesto en varios frentes para darle salida a tres futbolistas: Andreas Christensen, Ronald Araujo y Ferran Torres. Con los traspasos de estos tres, la dirección deportiva cree que podría sacar hasta 100 millones de euros por sus ventas, un dinero que iría muy bien a la hora de realizar alguna incorporación de nivel, especialmente en la delantera, una de las posiciones que más buscará la entidad reforzar.

El Barça intentará vender a Christensen, Araujo y Ferran en verano

La salida del danés parece una de las más claras el próximo verano. El central aún no ha podido tener muchos minutos esta temporada, ya que se lesionó de gravedad a principios de curso y no volvió hasta el pasado mes de enero, y cuando parecía listo para volver a los terrenos de juego, otra lesión le ha vuelto dejar fuera de combate. Por eso, el club se ha hartado y lo va a poner en el mercado.

El caso de Araujo es complicado. El uruguayo renovó hace unas semanas hasta 2031, pero su futuro de azulgrana sigue estando lleno de dudas y no es descartable que acabe saliendo si no es titular indiscutible con Hansi Flick y no acaba de convencer en los despachos por el estilo de juego que quiere implementar el técnico alemán. La decisión se tomará en los próximos meses y no se descarta nada.

El valenciano no se quiere ir del conjunto azulgrana

Por otra parte, al Barça le encantaría hacer caja con una venta de Ferran, ya que sabe que en la Premier League tiene mucho mercado y sería un traspaso beneficioso para las arcas financieras de la entidad, pero parece inviable por el simple hecho de que el valenciano no se quiere ir del conjunto catalán y está empeñado en triunfar en Barcelona.