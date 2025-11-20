El amigo de Lamine Yamal se convierte un dolor de cabeza en el vestuario del Barça

Lamine Yamal es uno de los mejores jugadores del mundo y, por ende, una pieza indispensable en el FC Barcelona. Por eso, el club quiere tener contento a su máxima estrella y rodearle de amigos en el vestuario, como ya pasó hace tiempo con Leo Messi. Aun así, uno de los compañeros más cercanos del extremo se ha convertido en un dolor de cabeza considerable en el Barça.

Se trata de Alejandro Balde, el lateral izquierdo titular en el conjunto azulgrana. A pesar de la proyección que tenía, su nivel se ha estancado y se está empezando a cuestionar el rendimiento que está mostrando sobre el césped. El Barça está sufriendo mucho por su banda en defensa y el punto de mira está puesto en él, teniendo en cuenta que no ha dado señales de una recuperación.

Alejandro Balde, uno de los mejores amigos de Lamine Yamal, está siendo muy cuestionado

Aun así, y al ser uno de los mejores amigos de Lamine dentro del vestuario, Balde tiene su sitio asegurado en la plantilla. Si fuera el caso de otro futbolista, la dirección deportiva ya lo habría puesto seguramente en el mercado para buscarle una salida, pero con el catalán, la situación es otra para poder tener contento al extremo de cara a los próximos años en la entidad culé.

Eso sí, eso no quitará que la dirección deportiva le pueda buscar competencia en el mercado, aunque pueda ir perdiendo su hueco en el once titular. Además, se cree que trayendo otro jugador en el lateral izquierdo que le pueda dar competencia sería beneficioso para él, ya que a día de hoy, Gerard Martín no tiene el nivel suficiente para disputarle la titularidad en la banda.

El rendimiento del lateral izquierdo está siendo bastante pésimo en los últimos meses

Por lo tanto, el hecho de que Balde sea uno de los mejores amigos de Lamine dentro del vestuario ha provocado que el lateral sea alguien intocable dentro del Barça, a pesar de que lleva tiempo con un rendimiento muy cuestionable sobre el terreno de juego, especialmente en el apartado defensivo, ya que los azulgranas están sufriendo mucho atrás.