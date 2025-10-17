El Atlético de Madrid está negociando con Robert Lewandowski

Robert Lewandowski está viviendo su última temporada en el FC Barcelona. El ariete acaba contrato a final de curso y lo más probable es que no renueve, ya que el Barça quiere empezar una nueva etapa en la delantera y está mirando ya opciones en el mercado, por lo que el polaco también se está replanteando su futuro y, ahí, habría entrado de lleno el Atlético de Madrid.

El conjunto colchonero quiere repetir otras operaciones que ya fueron satisfactorias en el pasado respecto a jugadores del Barça, como las de David Villa o Luis Suárez, y estaría muy interesado en poder traer a Lewandowski al Metropolitano. A pesar de su edad y de que le quedaría poco tiempo de carrera, el Atleti sabe que sería un futbolista muy importante en el equipo en el tiempo que esté.

Robert Lewandowski podría dejar el Barça para fichar por el Atlético de Madrid

Así lo han confirmado desde Polonia, el país de origen del jugador. Allí, aseguran que el club rojiblanco, dirigido por Diego Pablo Simeone, estaría buscando un atacante con jerarquía y gol para reforzar su ataque, unos conceptos que están escritos en la mentalidad de Lewandowski. Además, el polaco podría llegar con la carta de libertad, por lo que no le costaría ni un solo euro al Atlético.

Por su parte, el ariete podría firmar con un club que aspira cada temporada a la Liga y a la UEFA Champions League, manteniéndose en lo más elevado del fútbol profesional, evitando así tener que marcharse a otra competición mucho más inferior, como Arabia Saudí. De hecho, desde el país saudí llevan mucho tiempo llamándole a la puerta, pero al futbolista no le acaba de convencer su destino.

El conjunto azulgrana no renovará al delantero y los colchoneros estarían interesados en él

Teniendo en cuenta que el próximo enero ya será libre para decidir su destino, su situación se podría resolver dentro de poco, ya que Lewandowski podría firmar un precontrato con el Atlético de Madrid, sabiendo ya que el Barça no le va a renovar y que podría ligar así su futuro de la manera más rápida posible y, además, apetecible para el jugador en sus últimos años de su legendaria carrera.