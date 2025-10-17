El Barça abre la puerta a Fermín López

El FC Barcelona necesita a Fermín López y este lo sabe. Después de todas las bajas que está sufriendo el conjunto azulgrana en los últimos días, tanto en el centro del campo como en la delantera, la recuperación del andaluz será una gran noticia para Hansi Flick. Y ahí, el alemán le abrirá la puerta al centrocampista para que se convierta en uno de los líderes del terreno de juego.

El Barça sabe que necesita al mejor Fermín y confía en él, por lo que el entrenador tiene pensado darle muchos galones una vez se recupere al 100%. En principio, el jugador estará disponible para el partido de este sábado contra el Girona, después de que se lesionase el pasado 21 de septiembre contra el Getafe, habiéndose perdido los últimos cuatro encuentros del conjunto azulgrana.

Flick le abrirá la puerta a Fermín en el Barça para que explote

Las sensaciones con el mediocentro son cada vez más mejores y el derbi catalán será el duelo para que vaya recuperando definitivamente la forma física. Es posible que aún no sea titular, ya que volverá recientemente de la lesión, pero la necesidad del equipo, tanto en la medular como en las zonas ofensivas, hacen que Fermín empiece a ser indispensable a ojos de Flick.

Por eso, y aunque no sea de la partida contra el Girona, la intención es que sí que sea titular en el Clásico de Liga ante el Real Madrid del próximo domingo 26 de octubre. Sin Dani Olmo, quien es el principal rival en la posición de mediapunta para Fermín, el andaluz tiene que dar un paso al frente y así se lo han asegurado desde el cuerpo técnico, abriéndole la puerta a que explote.

El centrocampista andaluz es muy necesitado en el conjunto azulgrana

El centrocampista no ha vivido una buena situación en el Barça entre el pasado verano y el inicio de temporada. Los constantes rumores de una posible salida y, luego, la lesión que le ha afectado en las últimas semanas, ha provocado que el andaluz no esté en un gran momento, pero espera recuperarlo de cara al futuro, ahora que el equipo le necesita tras la plaga de lesiones que acecha al conjunto azulgrana.