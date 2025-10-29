El Barça castiga a Lamine Yamal

Lamine Yamal está en el punto de mira constante en el FC Barcelona. Sus declaraciones en la previa del Clásico ante el Real Madrid ya no gustaron nada a los dirigentes azulgranas, y después de toda la polémica con el partido y su pésimo rendimiento sobre el terreno de juego, el Barça ha empezado a ponerle freno al jugador y lo ha castigado para evitar que la situación vaya a más.

En ese sentido, la entidad culé quiere evitar más exposiciones públicas del extremo, al menos de momento, y le habría prohibido acudir a un evento publicitario de la marca OPPO, de la cual es uno de los embajadores. Lamine tenía que estar presente en el acto este martes, pero desde el club se le pidió que no acabara asistiendo y el futbolista lo aceptó a regañadientes.

El Barça le ha puesto el freno a Lamine Yamal

La realidad es que en el Barça están muy cansados de todas las declaraciones polémicas que está haciendo el jugador y su afán de protagonismo por todas partes, por lo que ha querido limitarle muchas de estas cosas, especialmente durante la temporada. Sabe que en verano no podrán hacer nada, ya que será descanso del futbolista, pero cuando se esté jugando durante el año, lo quieren quieto.

Dentro del club hay voces que opinan que alguien de su calibre y, especialmente, de su edad, no debería quedar tan expuesto a la opinión pública y a los focos mediáticos, algo que lleva arrastrando Lamine desde su irrupción en el mundo del fútbol. Por eso, se le ha invitado a no acudir próximamente a eventos como el que tenía de OPPO este martes para evitar más declaraciones polémicas.

El jugador no está pasando por un momento fácil en las últimas semanas

Lamine está pasando un momento muy difícil, teniendo en cuenta, en especial, sus problemas físicos, ya que el jugador lleva arrastrando en las últimas semanas un problema de pubalgia que le podría estar afectando seriamente sobre el terreno de juego, ya que en el Clásico pareció otro futbolista completamente, lejos de esa electricidad que lo caracteriza.