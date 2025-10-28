Rashford no ayudó a Lamine Yamal, se marchó, y no fue el único, varios jugadores del Barça están hartos

El ambiente en el Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona del pasado domingo en el Santiago Bernabéu estuvo muy caliente. Las palabras de Lamine Yamal en la previa del partido fueron muy polémicas y, por eso, al término del encuentro, en el terreno de juego se montó una trifulca entre los dos equipos, con varios jugadores del conjunto blanco recriminándole sus declaraciones.

Aun así, hubo varios jugadores que no participaron en esta tangana y se marcharon, teniendo en cuenta que están hartos de la actitud de su compañero. Uno de ellos fue Marcus Rashford, que no ayudó al extremo y se marchó. No fue el único, ya que otro como Ronald Araujo también lo hizo y, además, sus palabras posteriores dejaron claro que también estaba muy cansado de todo esto.

Rashford no ayudó a Lamine Yamal en la trifulca del Clásico y no fue el único

No todos los futbolistas estuvieron conformes con las declaraciones que hizo Lamine antes del partido e incluso dentro del vestuario también le recriminaron su actitud. Esto provocó que el Madrid saliera con mucha más hambre e intensidad al campo, lo que acabó perjudicando los intereses del Barça. Por eso, algunos compañeros le acusaron prácticamente de esta derrota.

Además de su pésimo rendimiento sobre el césped, Lamine está en el punto de mira, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Su comportamiento ha empezado a cansar entre varios integrantes de la plantilla del conjunto azulgrana y se notó en esta trifulca al finalizar el Clásico, ya que varios de sus compañeros no quisieron participar, hartos de las constantes polémicas.

Varios jugadores del Barça están hartos de la actitud tóxica de su compañero

Ahora, está por ver si la actitud del extremo de Rocafonda cambiará o todo seguirá igual. Lamine Yamal siempre ha dicho que él es así y no tiene intención de cambiar, por lo que esto se podría reproducir de cara al futuro, algo que gran parte del vestuario no quiere, especialmente los más veteranos, que ya le han dado un toque de atención al catalán por toda esta situación.