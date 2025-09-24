El Barça cree que el padre de Lamine Yamal es un problema

Hace ya muchos años que en can Barça conocen muy bien el entorno de Lamine Yamal. El canterano lleva casi toda su vida en las categorías inferiores del conjunto blaugrana y eso hace que dentro del club sepan a la perfección todo lo que conlleva el entorno de Lamine Yamal, en especial su padre, que siempre ha sido una figura muy importante en la vida del joven futbolista y un factor que desde el club han tenido muy en cuenta a la hora de gestionar la carrera de Lamine, ya que saben que el padre es una personalidad muy especial, quizá demasiado, y alguien potencialmente perjudicial para la carrera de su hijo.

En la directiva del Barça no gusta nada el hecho de ver cómo el padre de Lamine Yamal se relaciona con la prensa y su forma de hablar. Lo hacen responsable de muchas de las malas decisiones que Lamine ha estado tomando desde el verano, cuando protagonizó unas vacaciones especialmente polémicas y que no gustaron nada en el club. Sin embargo, lo peor fue en la gala del Balón de Oro.

El padre de Lamine le come la cabeza

Lo peor es que hace tiempo que Lamine se sentía ganador del Balón de Oro, creía que lo tenía hecho y que iba a París a recogerlo. Una sensación que no tuvo Lamine de forma natural, sino que en el club están seguros de que se lo transmitió su padre. Él siempre ha ido diciendo que su hijo es el mejor del mundo y el discurso poco humilde de Lamine y su entorno viene dado por el padre, al que ven como un serio problema para la criatura.

Flick, una figura fundamental

En este caso, la figura de Hansi Flick a la hora de acabar de educar a Lamine Yamal va a ser clave. El técnico alemán sabe cómo pararle los pies a su estrella y va a ser el encargado de hacerlo si es necesario. Nunca le regala un solo elogio y eso lo valoran muy bien en el club, donde creen que Flick se ha convertido en el padre que Lamine necesita.

Así pues, en can Barça tienen mucho miedo de la influencia negativa que puede llegar a ejercer el padre de Lamine sobre su hijo y todo el daño que puede hacer a la carrera deportiva del joven talento culé.