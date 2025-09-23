Hansi Flick lo deja en el banquillo porque sospecha que quiere dejar el Barça

En can Barça están cada vez más decepcionados con Ronald Araujo. Dentro del conjunto catalán consideran que han hecho muchas cosas en favor del central uruguayo, al que han defendido de todas las críticas que recibió el año pasado por sus errores defensivos que le costaron al equipo su presencia en la final de la Liga de Campeones. En este sentido, el uruguayo se presentaba a esta temporada como un jugador sumamente importante para Hansi Flick. En especial a partir de la salida de un Íñigo Martínez que dejaba un hueco que solo el charrúa podía rellenar en la defensa culé, el de líder de la zaga.

Sin embargo, lejos de cumplir con las expectativas, la realidad es que Araujo ha quedado muy lejos de lo que se esperaba de él. Ni ha rendido a nivel deportivo ni ha sido capaz de hacer ese papel de líder dentro del vestuario. De hecho, según apuntan fuentes cercanas, no es un futbolista especialmente relevante dentro de un vestuario donde hombres como Pedri o Raphinha han acabado siendo las voces cantantes a la hora de arengar a sus compañeros y ponerles las pilas.

Flick sospecha de Araujo

La realidad es que la temporada pasada, Ronald Araujo ya coqueteó con la posibilidad de dejar el Barça para fichar por la Juventus. El conjunto de Turín le ofrecía una importante mejora contractual y estaba dispuesto a pagar los 60 millones de euros de la cláusula del jugador. Sin embargo, gracias a la celeridad de Deco en las negociaciones, el uruguayo se quedó. Pero, según Flick, todavía no se ha quitado de la cabeza esa posibilidad de salir a probar nuevas aventuras en el extranjero.

Es por este motivo que el técnico germano ve a Ronald Araujo más despistado que nunca. No está tan centrado como debería en el juego y eso se nota en su rendimiento. No es capaz de mejorar en los aspectos que debe y en el terreno de juego ni saca bien el balón ni es el muro defensivo que se espera que sea. Lo que invita a pensar que tiene la cabeza en otro sitio.

Así pues, si Araujo no está jugando tanto como se esperaba, es porque Hansi Flick considera que no está con la mente completamente puesta en su momento en el Barça, lo que lo obliga a dejarlo en el banquillo.