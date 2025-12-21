El Barça descarta el candidato número uno para sustituir a Lewandowski

El FC Barcelona ha descartado definitivamente a Erling Haaland como su principal candidato para reemplazar a Robert Lewandowski. Aunque durante meses el nombre del gigante noruego sonó con fuerza en los despachos de Can Barça, la realidad contractual y deportiva del delantero en el Manchester City ha ido cerrando todas las ventanas posibles para su salida.

Según fuentes cercanas al entorno del jugador, Haaland podría comprometerse para toda su carrera con el club de Pep Guardiola, donde goza de plena estabilidad, respaldo y condiciones privilegiadas para seguir rompiendo récords.

Un coloso que cierra la puerta al Barça

Desde su llegada al City, Haaland ha cumplido todas las expectativas y más. Sus cifras goleadoras son estratosféricas: más de 90 goles en apenas dos temporadas completas, batiendo marcas históricas en la Premier League y en competiciones europeas. En esta temporada, a las órdenes de Guardiola, mantiene un nivel altísimo, con una regularidad que lo sitúa como uno de los delanteros más eficaces del planeta. Su rendimiento y la confianza del técnico catalán —que ha construido gran parte de su proyecto alrededor de su potencia ofensiva— convierten cualquier intento de fichaje por parte de Barcelona en una operación prácticamente inviable.

El contrato de Haaland con el City es largo y blindado. Su cláusula de rescisión, si existe, está muy lejos de lo que un club como el Barça podría asumir sin poner en riesgo su estructura económica. Por si fuera poco, el jugador parece feliz en Manchester y motivado por seguir batiendo marcas, lo que ha debilitado cualquier rumor sobre una salida, incluso hacia gigantes europeos.

Plan B: Etta Eyong, la alternativa real

Con Haaland fuera de juego, el Barça mantiene su hoja de ruta ofensiva, que incluye a Julián Álvarez como objetivo prioritario. Sin embargo, el alto coste de su fichaje y el fuerte interés del Atlético de Madrid —con la influencia de Cholo Simeone— han convertido esa operación en una empresa muy complicada.

La opción más factible para reforzar la delantera azulgrana es Etta Eyong, del Levante. El joven atacante ha despuntado esta temporada y está dispuesto a fichar por el Barça, algo que facilita la operación desde el punto de vista económico y deportivo. Eyong ofrece velocidad, capacidad de desborde y gol, características que encajan bien con el estilo de juego de Hansi Flick. La ruta del Barça ahora pasa por encontrar alternativas viables dentro de sus posibilidades: Haaland ya no es una opción, Julián Álvarez se complica y Etta Eyong surge como la apuesta más razonable y próxima, tanto en coste como en adaptación al proyecto.