Erling Haaland al Barça ha pasado de ser imposible a entrar en fase de negociación avanzada

Cuando todo apuntaba a que el FC Barcelona se quedaría sin su gran fichaje para el verano de 2026, el escenario ha dado un vuelco inesperado. La negativa definitiva de Harry Kane, que anunció que cumplirá su contrato con el Bayern Múnich hasta 2027, dejó al Barça sin su opción prioritaria para sustituir a Lewandowski. A esto se suma el distanciamiento por el elevado precio de Julián Álvarez y sus dudas de rendimiento, lo que llevó a Joan Laporta a reactivar una operación que parecía imposible: Erling Haaland.

El presidente azulgrana mantiene una relación privilegiada con Rafaela Pimienta, representante del noruego, y según diversas fuentes, el Barça ha pasado de un interés “idealista” a una fase de negociación avanzada, aunque con enormes desafíos por delante.

Un fichaje titánico: contrato hasta 2034 y una presión necesaria

Haaland tiene contrato con el Manchester City hasta 2034, un vínculo larguísimo que lo convierte en la piedra angular del proyecto de Pep Guardiola y del club. Su precio de salida sería astronómico, superando los 200 millones de euros, y el City no tiene ninguna intención de venderlo a menos que el jugador presione de manera directa.

Ahí es donde el Barça cree tener un punto a favor: la posibilidad de que Haaland se convierta en ídolo en el nuevo Camp Nou, con 105.000 espectadores y una obra que estará casi completada el próximo año. El proyecto emocional, más que el económico, podría seducir al noruego.

El encaje deportivo con Flick y la alternativa low cost

En el sistema de Hansi Flick, Haaland encajaría como un guante: presión tras pérdida, transiciones rápidas y verticalidad. El noruego destaca por atacar espacios, rematar todo lo que cae en el área y condicionar a defensas enteras, rasgos ideales para el estilo que el técnico alemán ha implantado en Can Barça.

Sin embargo, si la operación se encarece o no prospera, el Barça maneja una alternativa mucho más económica: Etta Eyong, delantero del Levante que ha sorprendido por potencia, movilidad y proyección. Una opción “low cost”, pero que difícilmente generaría el impacto mundial del astro del City. Para Laporta, Haaland es el golpe que llenaría el Camp Nou y que podría marcar una nueva era azulgrana.