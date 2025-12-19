Lewandowski tiene una oferta (y es muy buena) para seguir en LaLiga

El futuro de Robert Lewandowski en el FC Barcelona es una completa incógnita. El delantero acaba contrato a final de temporada y, ahora mismo, estaría más cerca de marcharse que de quedarse, ya que en el Barça hay muchas dudas acerca de su renovación. Por eso, el polaco ya está recibiendo el interés de otros equipos en caso de salir y tendría una oferta muy buena para continuar en LaLiga.

Se trata del Atlético de Madrid, uno de los conjuntos que siempre intenta pescar delanteros en el Barça. Después de los buenos episodios con David Villa y Luis Suárez, los colchoneros quieren repetir la jugada y hacerse con los servicios de Lewandowski para que, al menos, pueda estar un año en el club y que pueda marcar los máximos goles posibles, a pesar de que ya tendrá 38 años el próximo agosto.

Lewandowski tiene una oferta muy buena para fichar por el Atleti

Simeone cree que aún le queda una buena temporada a sus espaldas y le ha comunicado a la dirección deportiva que hagan todo lo posible para asegurar su fichaje. Y ahí, el Atleti está dispuesto a darle una buena ficha al ariete, no al nivel de la que tenía en el Barça, siendo uno de los mejores pagados de toda la competición doméstica, pero sí competitiva para que acepte la oferta.

Además del interés del Atleti, a Lewandowski también le ha llamado otro equipo europeo e histórico como es el AC Milan, que lleva detrás de él mucho tiempo, así como conjuntos más exóticos y que estarían lejos de la competitividad europea, con propuestas desde Arabia Saudí y Estados Unidos. Aun así, y de momento, la intención del polaco sería quedarse en Europa.

El polaco ha recibido muchas propuestas interesantes si se va del Barça

Por lo tanto, está por ver dónde jugará Lewandowski la próxima temporada. En un principio, lo haría lejos del Barça, pero también podría acabar renovando un curso más si el jugador estuviera dispuesto a rebajarse considerablemente el sueldo y, además, aceptar un rol inferior al que tiene ahora. En los próximos meses se tomará una decisión definitiva con el futuro de uno de los mejores delanteros de la historia.