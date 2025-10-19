El Barça está preocupado por el padre de Lamine Yamal

Lamine Yamal, considerado ya una de las grandes promesas del Barça y del fútbol mundial, se enfrenta a un reto tan importante como los que vive en el terreno de juego: su entorno familiar, y en concreto la figura de su padre, Mounir Nasraoui. Según declaraciones de Dani Güiza en el programa “El Cafelito”, el exfutbolista advirtió de lo que puede suponer que el progenitor del joven extremo quiera “estar por encima de él”. “Puede ser de los mejores, pero que tu padre quiera estar por encima de ti, tú eres el que juega”, señaló.

En el Barça empiezan a vislumbrar que el ascenso meteórico de Yamal va acompañado de atención mediática y expectativas que pocos de su edad han manejado. La directiva pone el foco no solo en su rendimiento futbolístico, sino en su estabilidad emocional y en la influencia que su entorno pueda tener. El club entiende que el padre podría estar robando protagonismo al propio Lamine, generando distracciones externas. Fuentes cercanas al jugador apuntan a que Nasraoui “ya genera inquietud” dentro del club por su perfil excesivamente mediático.

La advertencia que suena fuerte en la Masia

En paralelo a esta situación, el Barça trabaja para blindar al jugador: ya se habla de reuniones internas con Lamine para recordarle la importancia de la discreción, del foco en el trabajo diario y de mantener al entorno controlado. Lo que preocupa no es únicamente el padre, sino la imagen que se proyecta y cómo eso puede afectar al rendimiento del joven extremo.

El club lo sabe: Lamine tiene un talento fuera de serie, una proyección excepcional y una madurez admirable para su edad. Pero el escenario mediático y la sobreexposición familiar amenazan con convertir un entorno de crecimiento en una trampa emocional. Yamal ya está en el foco mundial, pero ahora debe demostrar que su fortaleza mental es tan sólida como su técnica.

Un talento que debe protegerse de sí mismo

La advertencia de Dani Güiza es sintomática: “Si su entorno no le ayuda, puede bloquearse. La cabeza va rápido a esa edad”. En el Barça lo entienden como un asunto que va más allá del campo: el futuro de Yamal depende también de la serenidad de los que le rodean.