El Barça llega a un acuerdo con el clon de Rivaldo

El FC Barcelona sigue trabajando en la confección de una plantilla competitiva y uno de los objetivos es poder incorporar talento joven a sus filas. Por eso, el conjunto azulgrana continúa rastreando el mercado para poder fichar a varias perlas y, después de haber intensificado su trabajo en los últimos meses, el Barça ha podido llegar a un acuerdo con el que es considerado el clon de Rivaldo.

Se trata de Pedro Henrique, conocido futbolísticamente como Pedrinho. El jugador es un extremo brasileño de tan solo 19 años que combina desborde, velocidad y una técnica exquisita, unos aspectos que han llamado la atención de Deco, que ya maneja informes muy detallados sobre su rendimiento en el caso de que el futbolista acabe aterrizando en el Spotify Camp Nou más pronto que tarde.

Pedrinho, el clon de Rivaldo, está marcado en rojo en la lista del Barça

El delantero se formó en las categorías inferiores del Corinthians y acabó fichando por el Zenit de San Petersburgo después de llamar la atención en Brasil. En Rusia ha ido creciendo hasta ser considerado uno de los extremos más prometedores del fútbol brasileño, lo que le ha comportado a llamar el interés de los grandes clubes europeos, entre ellos el Barça, con quien ya ha tenido conversaciones.

En el conjunto azulgrana encajaría a la perfección por su capacidad de romper líneas y generar superioridades en ataque, unas cualidades que entran de lleno en el estilo de juego que aplica Hansi Flick para su ataque. De hecho, el alemán ya habría dado el visto bueno a su incorporación, aunque se tendría que negociar un traspaso con el Zenit, teniendo en cuenta que su contrato acaba en 2028.

El conjunto azulgrana habría llegado a un acuerdo con él para ficharlo

Los rusos, viendo la progresión de Pedrinho y el interés que ha despertado, estarían pidiendo una cantidad considerable para dejarlo salir, alrededor de los 40 millones de euros. Arabia Saudí ya llamó a su puerta el pasado verano ofreciendo unos 35 millones, pero el jugador rechazó la propuesta porque quería seguir jugando en Europa a una edad tan temprana en su carrera, y su prioridad podría ser el Barça.