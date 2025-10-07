Flick sospecha que quiere salir del Barça

El inicio de temporada del FC Barcelona está siendo un poco complicado y Hansi Flick se ha encontrado con varios problemas en su segundo curso en el banquillo del conjunto azulgrana. De hecho, el técnico cree que un jugador que está teniendo un rendimiento muy pobre en el terreno de juego está pensando en marcharse del Barça y, por eso, no está jugando nada bien.

El futbolista en cuestión es Dani Olmo, uno de los señalados en las últimas semanas por el bajo nivel que está demostrando sobre el campo. El centrocampista no está nada acertado y está siendo completamente intrascendente sobre el césped, ya que no aparece en ninguna de las acciones de peligro del Barça y tampoco crea situaciones donde sus compañeros puedan hacer nada.

Flick cree que Dani Olmo podría tener en mente marcharse del Barça

Por eso, Flick sospecha de que tiene la mente en otra parte, y es que varios equipos de la Premier League se han interesado por él, como el Manchester City. Aunque Olmo llegó al Barça el año pasado y tuvo una gran irrupción en las alineaciones, siendo uno de los jugadores más destacados del equipo, su rendimiento ha ido de más a menos, lo que ha provocado algunas críticas.

Con las bajas que tiene el conjunto azulgrana en el centro del campo, Olmo deberá seguir liderando a su equipo desde la posición de mediocentro ofensivo, pero de momento, no está creando oportunidades de peligro que sean favorables, con varios fallos en los controles y en los pases. En algunos tramos de los encuentros, es como si no existiera sobre el césped del campo.

El rendimiento del centrocampista está siendo muy malo

Por lo tanto, está por ver si Olmo mejorará su rendimiento a lo largo de los próximos partidos o Flick deberá tomar una decisión definitiva con sus participaciones, que sería nada más y nada menos que dejarlo en el banquillo de manera constante, más aún si sus sospechas son ciertas acerca de una posible salida del Barça de cara al verano que viene, cuando se abra el mercado de transferencias.