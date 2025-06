El Barça recibe chivatazos preocupantes de la vida nocturna de Lamine Yamal

Lamine Yamal se encuentra de vacaciones después de haber hecho la mejor temporada de su joven carrera con el FC Barcelona, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores del mundo y una de las estrellas consolidadas del equipo con tan solo 17 años. Aun así, en el club están empezando a preocuparse por la vida nocturna que está llevando el futbolista desde que acabó el curso.

El extremo no está perdiendo el tiempo y está disfrutando como nunca de sus vacaciones, pero el ritmo que lleva no estaría gustando nada a los dirigentes de la entidad azulgrana, especialmente lo que hace por las noches. De hecho, en el Barça esperan que lo de este verano no pase factura y que luego no pueda desconectar de la noche, como ha pasado con otros jugadores.

En el Barça hay preocupación sobre la vida nocturna de Lamine Yamal

A pesar de que Lamine tiene todo el derecho de desconectar después de haber tenido una temporada muy dura y de mucha presión, aunque haya ganado tres títulos con el Barça, en el club no quieren que se eche a perder y lo están vigilando de cerca. Solo tiene 17 años, por lo que a pesar de que lo ven ya maduro, tienen miedo de que la situación se acabe descontrolando en exceso.

Por eso, el conjunto catalán está encima de él y controlando cada paso que hace para evitar que acabe complicándose su carrera, teniendo en cuenta el gran futuro que tiene por delante de cara a los próximos años. El Barça sabe que si no acaba perjudicándose, especialmente por su vida fuera del fútbol, acabará siendo un jugador histórico para el club, por lo que están constantemente preocupados.

El club lo está vigilando para que su carrera no se descontrole

Aun así, también piensan que Lamine es lo suficientemente maduro, a pesar de no tener todavía la mayoría de edad, y es su entorno quien estaría preocupando más, ya sea por interés o por el crecimiento económico que ha tenido el delantero en los últimos años, especialmente después de su renovación con el Barça que lo ha situado en las primeras posiciones de la escala salarial.