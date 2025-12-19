El Barça se queda sin su gran refuerzo: Florentino Pérez se lo quita a Flick

En el fútbol de élite no basta con desear un fichaje. Hay que anticiparse, tener margen económico y, sobre todo, un plan claro. En este escenario, el FC Barcelona vuelve a quedarse a medio camino. Mientras Hansi Flick y la dirección deportiva azulgrana estudian cómo reforzar la plantilla, Florentino Pérez mueve ficha y se adelanta en una operación que cambia el tablero. El resultado es claro: el Barça pierde a un refuerzo que encajaba perfectamente en su proyecto.

Vinícius, la clave que lo cambia todo

Vinícius Júnior sigue siendo una pieza capital en el Real Madrid, pero su renovación no ha sido un camino sencillo. Con contrato hasta 2027, el brasileño ha pedido condiciones que no convencieron del todo a la directiva, incluida una prima de renovación que inicialmente fue rechazada. Aunque en el club confían en que acabará firmando, Florentino Pérez no quiere correr riesgos innecesarios.

El presidente blanco tiene una norma clara: no habrá jugadores afrontando su último año de contrato sin renovar. Si Vinícius no firma antes del 30 de junio, su futuro entraría en una zona peligrosa. Nadie en el Madrid quiere perder a una estrella mundial gratis, y mucho menos a un futbolista capaz de decidir partidos por sí solo. Por eso, aunque la continuidad del brasileño parece encarrilada, el club trabaja con todas las posibilidades sobre la mesa.

Nico Williams, el plan B que deja al Barça fuera

Aquí es donde aparece el nombre que duele en Barcelona: Nico Williams. El extremo del Athletic Club era uno de los perfiles mejor valorados por Flick para reforzar las bandas del Barça. Joven, explosivo, desequilibrante y con margen de crecimiento. Pero el Real Madrid se ha movido antes y mejor.

En el Bernabéu ven a Nico como el relevo ideal de Vinícius si el brasileño acaba marchándose. Su velocidad, su capacidad para encarar y su versatilidad para jugar incluso en la banda derecha lo convierten en una opción muy atractiva. Además, su situación contractual facilita la operación: renovó hasta 2035, pero su cláusula, aumentada un 50%, se sitúa en 87 millones de euros, una cifra perfectamente asumible para el Madrid.

A esto se suma un detalle nada menor: Nico nunca ha escondido su simpatía por el club blanco y su deseo de vestir esa camiseta algún día. Mientras el Barça sigue limitado por su situación económica, Florentino Pérez prepara el terreno con calma y decisión.