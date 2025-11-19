El Barça tiene dos favoritos para sustituir a Flick si decide avanzar su marcha

La llegada de Hansi Flick al banquillo del FC Barcelona la temporada pasada fue una de las grandes noticias de los últimos años para la entidad azulgrana. El alemán devolvió la ilusión al club y al barcelonismo, realizando un gran curso y volviendo a poner al Barça en el mapa. Aun así, su segunda campaña en el cargo no ha empezado de la mejor manera posible y ya hay dudas.

Por eso, en el Barça ya habría dos favoritos encima de la mesa para sustituir a Flick si el propio entrenador decidiría avanzar su marcha, teniendo en cuenta que en las últimas semanas habían salido rumores de que se estaba empezando a cansar después de tan solo dos años en el conjunto culé y que esta temporada podría ser su última como el técnico del elenco catalán.

Luis Enrique y Mikel Arteta, los favoritos del Barça si Flick se marcha

Los dos entrenadores que más gustarían al Barça si el alemán se marcha son Luis Enrique, del PSG, y Mikel Arteta, del Arsenal. El asturiano sería la principal opción que tendría Joan Laporta para suplir a Flick y se intentaría que volviera al Spotify Camp Nou, a pesar de que sería algo complicado poder sacarlo del club francés si el técnico no presionara su salida, ya que está muy bien en Francia.

Por otra parte, Arteta ha demostrado en el Arsenal ser un muy buen técnico, y aunque no ha podido conseguir títulos, su estilo de juego es uno de los mejores de Europa y liga mucho con el del Barça, de ahí el fuerte interés que tendría la entidad azulgrana en hacerse con sus servicios y que fuera el siguiente líder del banquillo culé. De la misma manera que Luis Enrique, estaría por ver si podría salir de Inglaterra.

El asturiano y el vasco serían los candidatos para sustituir al alemán

Los dos favoritos son técnicos que encajan muy bien en el Barça, pero de momento, también lo está haciendo Flick. Por eso, el alemán no está ni mucho menos en la cuerda floja y se confía mucho en su proyecto, pero la dirección deportiva ya está trabajando en el hipotético caso de que el actual entrenador decida marcharse del club, cansado de todos los problemas que lo rodean.