El caso Ansu Fati ha generado un grave enfrentamiento entre el vestuario del Barça y Hansi Flick

Ansu Fati comienza a recuperar la sonrisa, su cesión por el Mónaco comenzó apuntando más al fracaso que a otra cosa. El delantero español no acababa de entrar en los planes de su entrenador y le costó arrancar. Sin embargo, a la que comenzó a tener minutos y a ganarse la confianza de Adi Hütter, la vida de Ansu Fati cambió por completo, comenzó a ver portería y ya son 4 goles los que ha sumado el jugador formado en las categorías inferiores del Barça, que a base de trabajo físico y, sobre todo, mental, ha desbloqueado eso que le hizo perder un instinto goleador que lleva en la sangre.

En este sentido, Ansu sigue siendo jugador del Barça. Los culés, con mucha inteligencia, se guardaron la posibilidad de recuperar a su jugador porque eran muy conscientes de que tiene condiciones de sobra como para convertirse, de nuevo, en un futbolista de primera clase mundial. Y parece que en el Mónaco lo está volviendo a ser. Algo que no solamente ilusiona a la afición, sino que también gusta mucho a sus amigos y antiguos compañeros del FC Barcelona.

El vestuario ya sueña con estar con Ansu Fati

Según señalan fuentes cercanas, en el vestuario culé, no son pocos los que se ilusionan con la posibilidad de que Ansu pueda volver a ser aquel gran jugador que unos años atrás demostró que podía ser. Tiene todas las cualidades del mundo y además todos y cada uno de los jugadores del Barcelona le guardan un cariño muy especial. Sin embargo, el que no está tan por la labor de aceptar el regreso de Ansu es Hansi Flick, que acabó harto de él.

Choque entre Flick y sus jugadores

Esta disparidad en las opiniones de Hansi Flick y el conjunto de futbolistas del Barcelona es algo que ya ha generado un primer conflicto en el club blaugrana. Pues, mientras que el técnico alemán no se plantea, por ahora, el regreso de Ansu, la mayoría del vestuario ya ha pedido que lo repesquen, dando lugar a un primer choque de ideas entre jugadores y entrenador.

Así pues, el renacimiento de Ansu Fati podría generar ciertas discrepancias internas en can Barça, donde los jugadores piensan muy diferente de su entrenador en lo que se refiere al regreso del crack formado en la Masía.