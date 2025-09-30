Joan Laporta se reunirá con Luis Enrique para que sea el sucesor de Hansi Flick

La directiva del Barça está más que encantada con todo lo que Hansi Flick ha hecho desde que llegó al club. El técnico alemán ha sido capaz de devolver a los culés al lugar que tanto esperaban volver. Y es que en un año han pasado de ser un equipo que nadie temía a una de las grandes potencias europeas. Un paso que ninguno de los últimos entrenadores fue capaz de dar. Todo junto a una propuesta de fútbol espectacular, divertida y sumamente atractiva para el aficionado, que ha vuelto a ilusionarse con su equipo, que ha vuelto a ser un grande.

Sin embargo, la dura realidad es que en can Barça ya son muy conscientes de que el cuento de hadas con Hansi Flick en el banquillo apunta a ser tan breve como bueno. Y es que el alemán no es un técnico de grandes proyectos y de muchos años. Es más bien alguien centrado en darlo todo en pocos años y marcharse. Ya lo hizo con el Bayern y en can Barça creen que no va a ser una excepción. Además, Flick ya ha verbalizado en más de una ocasión que su sueño no es otro que el de convertirse en un gran abuelo. Por lo que va a anteponer la familia a cualquier objetivo deportivo.

Laporta ya busca relevo para Flick

Ante esta situación, en la directiva del Barça saben que deben trabajar con tiempo para definir el recambio ideal para Hansi Flick. Nunca es fácil encontrar una alternativa a alguien que ha funcionado tan bien como el alemán, al que algunos ya ponen a la altura de Guardiola y otros grandes técnicos culés. Y es por esto que Laporta prepara un golpe de efecto.

Aquí el nombre que manejan en la directiva es muy claro. Al no poder traer de vuelta a Pep Guardiola, el mejor posicionado no sería otro que Luis Enrique, que, a pesar de estar en el PSG, tampoco es técnico de proyectos largos y en un año podría apostar por volver al Camp Nou. Un objetivo que ya ha dicho que tiene pendiente.

Así pues, Joan Laporta tiene claro que debe reunirse con Luis Enrique para comenzar a estudiar la posibilidad de que acabe fichando por el Barça, una vez Hansi Flick haya dejado su puesto en el banquillo blaugrana.