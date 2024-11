El futuro de Messi entre el Mundial 2026, el Barça y la posible vuelta de la MSN

Lionel Messi volvió a mencionar un tema que tiene en vilo a la Selección Argentina y, en particular, a los fanáticos del fútbol. En una entrevista con el periodista Fabrizio Romano, el actual futbolista del Inter Miami se refirió a la posibilidad de disputar el Mundial 2026.

El Pulga fue sincero en su respuesta y dijo: “Me preguntan un montón de veces en Argentina si voy a estar. Quiero empezar bien el año con una buena pretemporada, que no tuve, y de ahí ir viendo”. Y continuó: “Estamos cerquita y a la vez lejos; en el fútbol pasan muchas cosas todo el tiempo”.

