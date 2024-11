El Liverpool asalta el Barça con una operación de 80 millones que obliga a Joan Laporta a renovar al alza

La situación de Raphinha en el Barça ha dado un giro de 180 grados. El extremo brasileño ha pasado de estar en el mercado a ser intransferible, después de un espectacular inicio de temporada en el que ha demostrado la calidad que llevó al Barça a apostar fuerte por él.

El problema es que el jugador está siendo tentado por el Liverpool, que ya le quiso fichar cuando Raphinha triunfaba en el Leeds, por lo que el Barça debe decidir si apuesta fuerte por Raphinha o si recupera el plan inicial de emplearlo para obtener el dinero necesario para fichar a Nico Williams.

El 'no' de Nico Williams y la segunda oportunidad de Raphinha

Y es que nadie en el Barça esperaba que Raphinha explotara esta temporada. Después de 2 años intermitentes se consideró que el jugador ya había demostrado no tener el nivel para ser titular en el Barça, por lo que el club lo ofreció. El brasileño, que nunca ha escondido que su sueño es triunfar vestido de blaugrana, se negó a cambiar de aires. Quería una última oportunidad.

Los problemas para fichar a Nico Williams, que alargó un año su salida de San Mamés, obligó al Barça a quedarse con Raphinha, que de la mano de Hansi Flick se ha convertido en uno de los grandes líderes del equipo, una pieza fundamental.

El Barça valora renovar a Raphinha

El Barça, pues, debe decidir, ya que no hay sitio para los dos. Y si Raphinha sigue como hasta ahora, el plan pasará a ser el de sellar su continuidad con una renovación. El Liverpool ofrece 80 millones y un contrato suculento a Raphinha, una cifra que el Barça no puede igualar, aunque tiene la palabra del jugador, que si conserva el papel de líder que le ha dado Flick no duda en seguir en el Camp Nou.

El tiempo juega en contra del Barça, que no quiere cerrarle la puerta del todo a Nico Williams, ya que el otro club interesado en el extremo del Athletic Club es el Real Madrid, una operación que en el futuro podría ser muy importante.