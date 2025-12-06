El Liverpool paga más y rechaza a Deco, no irá al Barça

El FC Barcelona ve cómo uno de sus objetivos prioritarios para reforzar el extremo izquierdo en 2026 se le escapa. Yan Diomandé, talento del RB Leipzig, está cada vez más lejos del Spotify Camp Nou. Según el periodista Sacha Tavolieri, dos clubes de la Premier League —Liverpool y Tottenham— han tomado la delantera en las negociaciones, ofreciendo condiciones económicas muy superiores a las que el Barça puede plantear.

Deco había trabajado discretamente en la operación, pero el futbolista y su entorno han dado un paso atrás al ver el músculo financiero inglés.

Diomandé, un extremo para Flick: velocidad, desborde y verticalidad

El Barça seguía a Diomandé desde hacía meses, especialmente porque su fichaje estaba ligado a la situación de Marcus Rashford, cedido esta temporada y cuya continuidad en propiedad sigue en debate. Flick considera clave reforzar esa banda izquierda, y veía en Diomandé un perfil especialmente compatible con su sistema: explosividad en el uno contra uno, capacidad para atacar espacios, presión tras pérdida muy intensa, desmarques diagonales que liberan al interior izquierdo.

A diferencia de Rashford, más finalizador y más cómodo partiendo desde zonas interiores, Diomandé es un extremo más puro, más eléctrico y más disciplinado tácticamente, lo que encajaba bien con el estilo agresivo y estructurado de Flick. El Leipzig estaba dispuesto a negociar por una cifra cercana a los 45-50 millones de euros, una cantidad que el Barça podía afrontar solo si cerraba previamente salidas o si el Manchester United facilitaba el futuro de Rashford.

La Premier lo seduce: el Liverpool paga más

Pero la operación ha dado un giro total. Liverpool ofrece un paquete económico superior, tanto en traspaso —cercano a los 55-60 millones— como en salario, según la información recogida por Tavolieri. Además, el estilo vertical del conjunto de Arne Slot y la competitividad de la Premier League han pesado en la decisión del jugador.

El Barça, limitado económicamente y sin garantías respecto al futuro de Rashford, se queda sin margen. Diomandé prioriza Inglaterra, donde ya ve más claras las oportunidades de crecimiento y protagonismo inmediato. A día de hoy, sus opciones de recalar en la Ciudad Condal son mínimas. El Liverpool ha movido ficha y Deco recibe un portazo.